查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 文娱头条 ·图文：春晚一审暂无节目被毙 ·图文：坚持内敛本就是冒险 ·图文：周杰伦透露婚礼细节 ·奶茶妹妹刘强东疑分手 ·《一代宗师》3D回归 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：春晚一审暂无节目被毙 · 图文：坚持内敛本就是冒险 · 图文：周杰伦透露婚礼细节 · 奶茶妹妹刘强东疑分手 · 《一代宗师》3D回归 18 文娱头条 2015.1.4 星期日 图文：春晚一审暂无节目被毙 大腕搭档新人或成羊年春晚特色 楚天都市报讯 图为：老将出马：“想死你们”的冯巩又来了

图为：新兵上阵：相声搭档曲阜王声首参审



距离2015年央视春晚还有不到50天的时间，继去年12月21日语言类节目首次审查后，春晚剧组就一直没有大动作。日前，媒体获悉，参加一审的8个节目暂无被毙，而相比往年，羊年春晚语言类节目也颇具新意，记者了解到，冯巩当天搭档新人高晓攀、尤宪超，此外，语言类节目演员搭配或许会有更多全新组合。



一审八节目过堂全数通过



12月21日，2015年央视春晚进行的首次语言类节目审查中，共有8个节目参审，包括冯巩、蔡明、潘长江、苗阜、王声、高晓攀、尤宪超、孙涛、邵峰、岳云鹏等演员亮相。

当天参审的节目题材颇为丰富，其中还包括哑剧和默剧，内容涵盖社会公德、家庭伦理、空巢老人等，数量多、题材丰富或将成为羊年春晚语言类节目的特点之一。

记者近日从知情人士处了解到，当天参审的8个节目质量颇高，全数通过，并没有节目被毙，而接下来的审查中，一审并未出现的贾玲、开心麻花以及曹云金也将悉数亮相。



冯巩搭档高晓攀现全新组合



一审中，有不少从未登上过春晚舞台的“鲜肉”亮相，苗阜、王声、高晓攀、尤宪超等都是首次参审，而记者也获悉，苗阜、王声这对搭档表演相声，孙涛此次继续搭档邵峰，表演小品，蔡明则和潘长江再次合作。

出乎意料的是，首次参审的高晓攀和尤宪超，此次竟是和春晚老面孔冯巩合作出演小品。而记者了解到，大腕搭档新人，似乎也是羊年春晚的一个特色。 宗和





