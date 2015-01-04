广告图文：楚天小记者团开始招募啦Running宝贝冬令营仅剩下最后20个名额抢万元新年大礼包图文：楚天拍客晒靓图广告：湖北手机报
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第17版 报网互动
·广告
·图文：楚天小记者团开始招募啦
·Running宝贝冬令营仅剩下最后20个名额
·抢万元新年大礼包
·图文：楚天拍客晒靓图
·广告：湖北手机报
楚天都市报电子版
----  
 
17 报网互动 2015.1.4 星期日
图文：楚天拍客晒靓图
    楚天都市报讯 去年岁末，本报推出“楚天拍客晒靓图”板块，拍客们的大片赢得了不少网友的点赞。新的一年已经悄悄开始，楚天拍客们如何记录辞旧迎新的瞬间呢，请随小编一起看过来。

    道家功夫迎新年

    2014年最后一天的晚上，长春观里举行了丰富多彩的道教文化活动，道士们将自己的新年愿望，融化在一招一式的功夫中。
    楚天拍客：江城老艾

    光谷的崛起

    光谷的变化值得武汉人骄傲。家住光谷腹地，可谓是近水楼台，元旦期间这位拍客用相机拍下了夕阳中的光谷未来城。他希望若干年后再拍时，光谷又有另一番容颜。
    楚天拍客：东湖野老


   