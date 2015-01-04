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报网互动
2015.1.4 星期日
约“惠”楚天亲子
抢万元新年大礼包
楚天都市报讯 （记者王战）新的一年开始了，楚天亲子新年福利怎能少？今年的楚天亲子新年大礼包，涵盖宝贝游乐场所门票、生活用品、摄影套系、益智玩具等，总价值高达万元。
本次楚天亲子新年大礼包获得方式非常简单，登录楚天亲子频道（http://baby.ctdsb.net），将活动分享至你的微信朋友圈，即可获得抢礼资格。
论坛网友以“展望宝贝的2015年”为主题发帖，拉拢亲友团为你的宝贝助力，“最火人气王”即可获得万元新年大礼包。
微信网友则邀请自己的朋友对此大礼包进行分享，让更多的人享受福利。分享的朋友越多，获得年终大礼包的机会就越大。