查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 报网互动 ·广告 ·图文：楚天小记者团开始招募啦 ·Running宝贝冬令营仅剩下最后20个名额 ·抢万元新年大礼包 ·图文：楚天拍客晒靓图 ·广告：湖北手机报 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 广告 · 图文：楚天小记者团开始招募啦 · Running宝贝冬令营仅剩下 · 抢万元新年大礼包 · 图文：楚天拍客晒靓图 · 广告：湖北手机报 17 报网互动 2015.1.4 星期日 Running宝贝冬令营仅剩下最后20个名额 楚天都市报讯 （记者王战）寒假冬令营哪家强？快来楚天Running宝贝冬令营，名额只剩下20个啦。

本次冬令营营地设在黄陂泰辉农庄，6天5夜的独立旅行，手工、农技、户外三大课堂，打年货、RunningBaby、撕名牌大战、酷跑趣味运动会、小农夫野趣、真人CS大战、穿越神秘丛林等八大主题，还有小童军日常训练，就等你的宝贝来参加。

据悉，今年的冬令营是限额结营，8至10个孩子就有1名生活老师照顾，执行团队也是楚天亲子夏令营的教官团队。

这么丰富的活动早就被家长们抢得火热。目前，本次冬令营仅剩下20个名额。还等什么，赶紧来报名，让孩子在欢乐和学习中度过一个意义非凡的寒假。

报名咨询电话：027—88567159、88567157，活动详情请登录楚天亲子频道（http://baby.ctdsb.net）。





