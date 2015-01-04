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 第17版 报网互动
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楚天都市报电子版
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17 报网互动 2015.1.4 星期日
Running宝贝冬令营仅剩下最后20个名额
    楚天都市报讯 （记者王战）寒假冬令营哪家强？快来楚天Running宝贝冬令营，名额只剩下20个啦。
    本次冬令营营地设在黄陂泰辉农庄，6天5夜的独立旅行，手工、农技、户外三大课堂，打年货、RunningBaby、撕名牌大战、酷跑趣味运动会、小农夫野趣、真人CS大战、穿越神秘丛林等八大主题，还有小童军日常训练，就等你的宝贝来参加。
    据悉，今年的冬令营是限额结营，8至10个孩子就有1名生活老师照顾，执行团队也是楚天亲子夏令营的教官团队。
    这么丰富的活动早就被家长们抢得火热。目前，本次冬令营仅剩下20个名额。还等什么，赶紧来报名，让孩子在欢乐和学习中度过一个意义非凡的寒假。
    报名咨询电话：027—88567159、88567157，活动详情请登录楚天亲子频道（http://baby.ctdsb.net）。


   