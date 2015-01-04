查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 报网互动 ·广告 ·图文：楚天小记者团开始招募啦 ·Running宝贝冬令营仅剩下最后20个名额 ·抢万元新年大礼包 ·图文：楚天拍客晒靓图 ·广告：湖北手机报 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 广告 · 图文：楚天小记者团开始招募啦 · Running宝贝冬令营仅剩下 · 抢万元新年大礼包 · 图文：楚天拍客晒靓图 · 广告：湖北手机报 17 报网互动 2015.1.4 星期日 图文：楚天小记者团开始招募啦 微信和电话均可报名 入选后享作品优先发表等福利 楚天都市报讯 □本报记者王战 实习生陈果



2015年楚天小记者团开始招募啦！更丰富的采访活动，更大牌的名师指导团，更高效的成长氛围，只在楚天小记者团。即日起，有记者梦的小朋友们，都可以申请入驻“楚天小记者”大家庭。

新的一年，小记者团有哪些精彩活动呢？记者昨日提前打探了一番。



平台高

采访全国两会 对话各行名家



去年，我们带领小记者们奔走于全国两会，采访各界名流；听《少年文艺》主编谢倩霓讲写作技巧，从央视记者水均益身上学习采访妙招，听知名作家董宏猷娓娓道来如何写好一篇文章……

2015会有哪些重量级嘉宾？小记者们又将参加哪些重要新闻事件的采访？让我们拭目以待！



实践多

见证汽车诞生 了解江城变化



你想在神龙工厂见证一台汽车的诞生吗，你期待在市规划局了解大武汉的美貌吗，你愿意在花海里感受自然乐趣吗，你希望走进科技馆让你脑海中的十万个为什么得到解答吗……

2015年，楚天小记者团将带领你穿行于武汉三镇，体验更加多彩的课外生活。引领你在实践中积累写作素材，在沟通中提高交际能力。



早加入

别犹豫 你就是下一个记者



从“留心处处皆文章”般积累素材，到“人情达练即文章”般行云流水的笔锋，小记者团将见证你一步步的成长。

这里有为小学生们量身打造的酷炫平台：获得在省级报刊发表作品的机会；参与各项亲子活动的优先权；与来自全省各校的同学成为亲密伙伴。更多小记者福利，收获更多精彩。

想比同龄的孩子有更丰富的实践经历吗？想在思维上比他人快一筹吗？没有写不出彩的文章，没有练不出来的能力。快来加入楚天小记者团，让你的童年不一样！

报名条件：6—12岁在校小学生均可报名。

报名热线：027-88567159 88567157（邹老师 高老师）

微信报名扫一扫





