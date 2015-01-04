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燃油泵存安全隐患 30万辆车需
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财经视界
2015.1.4 星期日
燃油泵存安全隐患 30万辆车需召回
楚天都市报讯 据新华社电 因车辆燃油泵存在安全隐患，6家车企根据《缺陷汽车产品召回管理条例》的要求，决定自今年1月20日起，召回共计304935辆汽车。
这6家车企和需召回车型分别是：重庆长安公司2007年1月13日至2012年4月30日生产的志翔、CX30、杰勋汽车，共计20828辆；一汽海马公司2009年11月至2014年1月生产的部分骑士汽车；北汽福田公司2008年8月4日至2014年4月30日生产的迷迪汽车；浙江吉利公司2009年7月25日至2011年1月4日生产的部分EC7汽车；浙江豪情公司2006年4月13日至2010年 3月 24日生产的部分英伦JL7153D、JL7180D、SMA7151、SMA7181汽车；天津一汽夏利公司2005年8月至2009年3月生产的威乐、威姿汽车。
国家质检总局提示广大消费者，在生产者实施召回之前，如发现车内有汽油味、车外油箱下方有汽油滴落等情形，可主动联系经销商，对燃油泵进行检修，并向国家质检总局缺陷产品管理中心网站缺陷信息采集系统报告。