查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 财经视界 ·“舌尖名人”谭光树来汉卖蜂蜜 ·广告：动向新闻 ·个人网贷“问题平台”暴增 ·72央企老总降薪 禁超平均工资8倍 ·佳兆业欠贷4亿成新年违约首例 ·燃油泵存安全隐患 30万辆车需召回 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · “舌尖名人”谭光树来汉卖蜂蜜 · 广告：动向新闻 · 个人网贷“问题平台”暴增 · 72央企老总降薪 禁超平均工资 · 佳兆业欠贷4亿成新年违约首例 · 燃油泵存安全隐患 30万辆车需 16 财经视界 2015.1.4 星期日 燃油泵存安全隐患 30万辆车需召回 楚天都市报讯 据新华社电 因车辆燃油泵存在安全隐患，6家车企根据《缺陷汽车产品召回管理条例》的要求，决定自今年1月20日起，召回共计304935辆汽车。

这6家车企和需召回车型分别是：重庆长安公司2007年1月13日至2012年4月30日生产的志翔、CX30、杰勋汽车，共计20828辆；一汽海马公司2009年11月至2014年1月生产的部分骑士汽车；北汽福田公司2008年8月4日至2014年4月30日生产的迷迪汽车；浙江吉利公司2009年7月25日至2011年1月4日生产的部分EC7汽车；浙江豪情公司2006年4月13日至2010年 3月 24日生产的部分英伦JL7153D、JL7180D、SMA7151、SMA7181汽车；天津一汽夏利公司2005年8月至2009年3月生产的威乐、威姿汽车。

国家质检总局提示广大消费者，在生产者实施召回之前，如发现车内有汽油味、车外油箱下方有汽油滴落等情形，可主动联系经销商，对燃油泵进行检修，并向国家质检总局缺陷产品管理中心网站缺陷信息采集系统报告。





