“舌尖名人”谭光树来汉卖蜂蜜广告：动向新闻个人网贷“问题平台”暴增72央企老总降薪 禁超平均工资8倍佳兆业欠贷4亿成新年违约首例燃油泵存安全隐患 30万辆车需召回
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 第16版 财经视界
·“舌尖名人”谭光树来汉卖蜂蜜
·广告：动向新闻
·个人网贷“问题平台”暴增
·72央企老总降薪 禁超平均工资8倍
·佳兆业欠贷4亿成新年违约首例
·燃油泵存安全隐患 30万辆车需召回
楚天都市报电子版
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16 财经视界 2015.1.4 星期日
佳兆业欠贷4亿成新年违约首例
    楚天都市报讯 据《华夏时报》报道 深圳房地产龙头企业佳兆业集团日前公告称，未能偿还4亿港元汇丰提供的融资贷款，并可能导致有关贷款融资、债券、股本证券的交叉违约。这是2015年中国资本市场首例违约。
    佳兆业2009年12月赴港上市后三年内，该司销售额增长2.4倍。它以运作城市旧改项目闻名业内，其快速扩张与深圳当地政府有千丝万缕的关系。
    随着近期深圳市数位高官落马，佳兆业也一步步深陷泥潭。去年11月底，其深圳多个楼盘被爆出遭当地国土部门“锁定”，目前除前海广场外，佳兆业在深圳的所有预售项目都已经被锁定而不能销售。


   