查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 财经视界 ·“舌尖名人”谭光树来汉卖蜂蜜 ·广告：动向新闻 ·个人网贷“问题平台”暴增 ·72央企老总降薪 禁超平均工资8倍 ·佳兆业欠贷4亿成新年违约首例 ·燃油泵存安全隐患 30万辆车需召回 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · “舌尖名人”谭光树来汉卖蜂蜜 · 广告：动向新闻 · 个人网贷“问题平台”暴增 · 72央企老总降薪 禁超平均工资 · 佳兆业欠贷4亿成新年违约首例 · 燃油泵存安全隐患 30万辆车需 16 财经视界 2015.1.4 星期日 佳兆业欠贷4亿成新年违约首例 楚天都市报讯 据《华夏时报》报道 深圳房地产龙头企业佳兆业集团日前公告称，未能偿还4亿港元汇丰提供的融资贷款，并可能导致有关贷款融资、债券、股本证券的交叉违约。这是2015年中国资本市场首例违约。

佳兆业2009年12月赴港上市后三年内，该司销售额增长2.4倍。它以运作城市旧改项目闻名业内，其快速扩张与深圳当地政府有千丝万缕的关系。

随着近期深圳市数位高官落马，佳兆业也一步步深陷泥潭。去年11月底，其深圳多个楼盘被爆出遭当地国土部门“锁定”，目前除前海广场外，佳兆业在深圳的所有预售项目都已经被锁定而不能销售。





