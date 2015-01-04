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财经视界
2015.1.4 星期日
佳兆业欠贷4亿成新年违约首例
楚天都市报讯 据《华夏时报》报道 深圳房地产龙头企业佳兆业集团日前公告称，未能偿还4亿港元汇丰提供的融资贷款，并可能导致有关贷款融资、债券、股本证券的交叉违约。这是2015年中国资本市场首例违约。
佳兆业2009年12月赴港上市后三年内，该司销售额增长2.4倍。它以运作城市旧改项目闻名业内，其快速扩张与深圳当地政府有千丝万缕的关系。
随着近期深圳市数位高官落马，佳兆业也一步步深陷泥潭。去年11月底，其深圳多个楼盘被爆出遭当地国土部门“锁定”，目前除前海广场外，佳兆业在深圳的所有预售项目都已经被锁定而不能销售。