查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第16版 财经视界
·“舌尖名人”谭光树来汉卖蜂蜜
·广告：动向新闻
·个人网贷“问题平台”暴增
·72央企老总降薪 禁超平均工资8倍
·佳兆业欠贷4亿成新年违约首例
·燃油泵存安全隐患 30万辆车需召回
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 荆楚扫描
第11版 : 广告
第12版 : 寻找爱情码
第13版 : 经济生活
第14版 : 为你跑腿
第15版 : 教卫在线
第16版 : 财经视界
第17版 : 报网互动
第18版 : 文娱头条
第19版 : 悦读时代
第2版 : 今日要闻
第20版 : 竞技看台
第21版 : 环球时局
第22版 : 中国纵览
第23版 : 广告
第24版 : 中国聚焦
第3版 : 今日关注
第4版 : 今日视点
第5版 : 独家采集
第6版 : 第一现场
第7版 : 社会写真
第8版 : 街坊邻里
第9版 : 广告
·
“舌尖名人”谭光树来汉卖蜂蜜
·
广告：动向新闻
·
个人网贷“问题平台”暴增
·
72央企老总降薪 禁超平均工资
·
佳兆业欠贷4亿成新年违约首例
·
燃油泵存安全隐患 30万辆车需
16
财经视界
2015.1.4 星期日
72央企老总降薪 禁超平均工资8倍
楚天都市报讯 据央广报道 前天，《中央管理企业负责人薪酬制度改革方案》正式实施。改革首批涉及72家央企的负责人，包括中石油、中石化、中国移动等组织部门任命负责人的53家央企，以及其他金融、铁路等19家企业。
人社部副部长邱小平曾表示，“改革后多数中央管理企业负责人的薪酬水平将会下降，有的下降幅度还比较大”。
数据显示，央企负责人薪酬水平是沪深上市公司主要负责人的大约2～3倍，与职工薪酬差距达到12倍之多，显著偏高。
改革后的央企高管的薪酬结构由基本年薪加绩效改为基本年薪、绩效年薪加任期激励收入。
一位央企内部人士分析说，基本年薪将根据上年度72家在职员工平均工资的两倍确定。绩效年薪不超过基本年薪的两倍。任期激励收入不超过年薪总水平的30%。总的收入不超过在职员工平均工资的7～8倍。