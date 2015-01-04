查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 财经视界 ·“舌尖名人”谭光树来汉卖蜂蜜 ·广告：动向新闻 ·个人网贷“问题平台”暴增 ·72央企老总降薪 禁超平均工资8倍 ·佳兆业欠贷4亿成新年违约首例 ·燃油泵存安全隐患 30万辆车需召回 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · “舌尖名人”谭光树来汉卖蜂蜜 · 广告：动向新闻 · 个人网贷“问题平台”暴增 · 72央企老总降薪 禁超平均工资 · 佳兆业欠贷4亿成新年违约首例 · 燃油泵存安全隐患 30万辆车需 16 财经视界 2015.1.4 星期日 72央企老总降薪 禁超平均工资8倍 楚天都市报讯 据央广报道 前天，《中央管理企业负责人薪酬制度改革方案》正式实施。改革首批涉及72家央企的负责人，包括中石油、中石化、中国移动等组织部门任命负责人的53家央企，以及其他金融、铁路等19家企业。

人社部副部长邱小平曾表示，“改革后多数中央管理企业负责人的薪酬水平将会下降，有的下降幅度还比较大”。

数据显示，央企负责人薪酬水平是沪深上市公司主要负责人的大约2～3倍，与职工薪酬差距达到12倍之多，显著偏高。

改革后的央企高管的薪酬结构由基本年薪加绩效改为基本年薪、绩效年薪加任期激励收入。

一位央企内部人士分析说，基本年薪将根据上年度72家在职员工平均工资的两倍确定。绩效年薪不超过基本年薪的两倍。任期激励收入不超过年薪总水平的30%。总的收入不超过在职员工平均工资的7～8倍。





