查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 财经视界 ·“舌尖名人”谭光树来汉卖蜂蜜 ·广告：动向新闻 ·个人网贷“问题平台”暴增 ·72央企老总降薪 禁超平均工资8倍 ·佳兆业欠贷4亿成新年违约首例 ·燃油泵存安全隐患 30万辆车需召回 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · “舌尖名人”谭光树来汉卖蜂蜜 · 广告：动向新闻 · 个人网贷“问题平台”暴增 · 72央企老总降薪 禁超平均工资 · 佳兆业欠贷4亿成新年违约首例 · 燃油泵存安全隐患 30万辆车需 16 财经视界 2015.1.4 星期日 个人网贷“问题平台”暴增 楚天都市报讯 据新华社电 P2P门户网站网贷之家近日发布的《中国P2P网贷行业2014年度运营简报》显示，2014年全国出现提现困难或倒闭的P2P（个人网络借贷）平台达275家，与2013年76家问题平台相比大幅增加。

数据显示，2014年12月问题平台最多，高达92家。从地域来看，山东、广东和浙江问题平台最多。

网贷之家首席研究员马骏指出，问题平台之所以频频出现，原因主要有两个。一方面，经济疲软，借款人资金紧张，逾期、展期现象频繁，加之受一系列平台倒闭和股市走牛的影响，投资人纷纷撤出资金，平台无力兑付。另一方面，监管的缺失和平台的不规范运营，造成流动性风险，加上资金实力和风控能力较弱，一旦发生负面消息，容易导致挤兑现象。

问题平台暴增的大背景，是P2P行业整体的井喷。网贷之家数据显示，截至2014年年末，我国网贷运营平台达1575家；全年累计成交量高达2528亿元，是2013年的2.39倍；我国网贷行业总体贷款余额达1036亿元，是2013年的3.87倍。

目前，高歌猛进的P2P行业仍处于无准入门槛、无行业标准、无监管机构的“三无”地带。2014年以来，P2P行业可谓冷暖交织，一边是坏账、跑路不断，一边是融资、上线不停。在业内人士看来，P2P平台正从野蛮生长步入成熟期，平台两极分化更加明显。在监管缺失的情况下，风控能力将是P2P平台得以可持续发展的关键。





