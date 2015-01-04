查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 财经视界 ·“舌尖名人”谭光树来汉卖蜂蜜 ·广告：动向新闻 ·个人网贷“问题平台”暴增 ·72央企老总降薪 禁超平均工资8倍 ·佳兆业欠贷4亿成新年违约首例 ·燃油泵存安全隐患 30万辆车需召回 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · “舌尖名人”谭光树来汉卖蜂蜜 · 广告：动向新闻 · 个人网贷“问题平台”暴增 · 72央企老总降薪 禁超平均工资 · 佳兆业欠贷4亿成新年违约首例 · 燃油泵存安全隐患 30万辆车需 16 财经视界 2015.1.4 星期日 “舌尖名人”谭光树来汉卖蜂蜜 楚天都市报讯 （记者戚俊华）昨日，全国养蜂行业最著名的养蜂人谭光树来汉，与武汉合作伙伴联手卖“移动互联网蜂蜜”。

2014年初，《舌尖上的中国》第二季热播，剧中养蜂人谭光树夫妇成了大名人。他们一年之中11个月都在追逐花期、养蜂采蜜；他们夫妇俩的爱情故事也让观众们直呼“甜蜜”。

看着谭光树夫妇的故事，刚刚创业的武汉人张小伟突发灵感，找到谭光树、成立公司，携手借助互联网来开发蜂蜜市场。

昨日，在活动现场，记者看到，其蜂蜜罐上不仅标注有养蜂人谭光树的名字，还有采集的时间、地点、温度等信息，用手机二维码扫一扫便可追溯，宛如产品“身份证”。

有着近30年养蜂经验的谭光树，笑盈盈介绍，以前，花期旺盛时，每天会收割一次蜂蜜，然后先后经过蜂蜜贩子、加工厂、经销商，最后到消费者手中。

如今，老谭的蜂蜜平均3天才收割一次，产量只有以前的三分之一，但蜂蜜质量高了不少。同时，借助互联网，省去了中间环节，卖出去的价格相对来说实惠了很多。

我国是蜂蜜生产和出口大国。与此同时，我国进口蜂蜜正以年均30%的速度增长，高品质蜂蜜市场需求量大。

业内人士介绍，武汉蜂蜜市场有10亿元左右的容量，但目前还是以传统的实体店零售为主。老谭笑着说：“传统的养蜂，也要跟互联网搭上边咯！”

当前，公司除了老谭养蜂、供应蜂蜜，还跟四川、甘肃、陕西等地100多个养蜂人签约，每年共约能收集500多吨蜂蜜。这些蜂蜜，将试水网络销售。





