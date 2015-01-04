查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 教卫在线 ·图文：“学徒制”在职教中悄然兴起 ·广告：黄金时代婚恋中心 ·江城小学初中 2月3日放寒假 ·广告：桃花缘婚恋中心 ·太婆吃三天火锅 牙齿疼得不能碰 ·保送生门槛提高专业选择也减少 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：“学徒制”在职教中悄然兴 · 广告：黄金时代婚恋中心 · 江城小学初中 2月3日放寒假 · 广告：桃花缘婚恋中心 · 太婆吃三天火锅 牙齿疼得不能碰 · 保送生门槛提高专业选择也减少 15 教卫在线 2015.1.4 星期日 保送生门槛提高专业选择也减少 楚天都市报讯 （记者郭会桥）清华、北大和人民大学近日先后公布高招外语类保送生招生政策。与去年相比，今年保送生的报名时间比较紧，并提高了准入门槛，专业选择也减少了。

清华大学保送生的笔试科目，由去年的1门（阅读与表达），增加到今年的语、数、英三门。去年外语类保送生除了可选择语言类专业外，还可选择经济与金融、法学、新闻学等专业。而今年专业的选择面收窄，只有英语的世界文学与文化实验班以及英语普通班和日语三个语言类专业可选。人民大学今年的保送生选拨要“过三关”，除了初选和测试之外，学生在入校之后，学校还会对新生进行资格复查，以防止弄虚作假。





