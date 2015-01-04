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第15版 教卫在线
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图文：“学徒制”在职教中悄然兴
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太婆吃三天火锅 牙齿疼得不能碰
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保送生门槛提高专业选择也减少
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教卫在线
2015.1.4 星期日
太婆吃三天火锅 牙齿疼得不能碰
楚天都市报讯 （记者严珑 通讯员荆彤 向国林）羊肉火锅，是不少市民寒冬时节的最爱，但吃多了也上火。
61岁的王婆婆一家人都爱吃火锅，尤其喜欢麻辣口味。元旦长假，趁儿子儿媳回来，她专门买了一只羊腿炖麻辣火锅，连吃3天后，未想昨天一早牙齿疼得不能碰，完全吃不了东西，痛苦不堪的她到普爱医院口腔科就医，被诊断为牙周病急性发作。
“牙周病早期症状往往不明显，呈慢性进行性发展。”该院口腔科主任韩前超说，火锅本身温度很高，容易烫伤口腔黏膜，火锅又以辛辣为主，加上偏燥的牛羊肉食，吃多了对口腔有刺激作用，吃后容易细菌感染，导致炎症发作或加重。