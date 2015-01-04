查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 教卫在线 ·图文：“学徒制”在职教中悄然兴起 ·广告：黄金时代婚恋中心 ·江城小学初中 2月3日放寒假 ·广告：桃花缘婚恋中心 ·太婆吃三天火锅 牙齿疼得不能碰 ·保送生门槛提高专业选择也减少 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：“学徒制”在职教中悄然兴 · 广告：黄金时代婚恋中心 · 江城小学初中 2月3日放寒假 · 广告：桃花缘婚恋中心 · 太婆吃三天火锅 牙齿疼得不能碰 · 保送生门槛提高专业选择也减少 15 教卫在线 2015.1.4 星期日 太婆吃三天火锅 牙齿疼得不能碰 楚天都市报讯 （记者严珑 通讯员荆彤 向国林）羊肉火锅，是不少市民寒冬时节的最爱，但吃多了也上火。

61岁的王婆婆一家人都爱吃火锅，尤其喜欢麻辣口味。元旦长假，趁儿子儿媳回来，她专门买了一只羊腿炖麻辣火锅，连吃3天后，未想昨天一早牙齿疼得不能碰，完全吃不了东西，痛苦不堪的她到普爱医院口腔科就医，被诊断为牙周病急性发作。

“牙周病早期症状往往不明显，呈慢性进行性发展。”该院口腔科主任韩前超说，火锅本身温度很高，容易烫伤口腔黏膜，火锅又以辛辣为主，加上偏燥的牛羊肉食，吃多了对口腔有刺激作用，吃后容易细菌感染，导致炎症发作或加重。





