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第15版 教卫在线
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图文：“学徒制”在职教中悄然兴
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保送生门槛提高专业选择也减少
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教卫在线
2015.1.4 星期日
江城小学初中 2月3日放寒假
楚天都市报讯 （记者何君辉 通讯员邹永宁）记者昨从武汉市教育局获悉，今年武汉市中小学生及幼儿园寒假放假时间确定。寒假起止时间为：2月3日-3月1日。下学期，中小学将于3月2日正式开学上课。
受2014年马年闰九月的影响，本学期学时有所延长，武汉市中小学生及幼儿园寒假放假时间也相应往后推迟。今年寒假共有27天假期，相比去年“缩水”两天。根据放假时间安排，本学期期末考试时间也已确定，小学为元月29日，初中为元月28日-30日。