查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 教卫在线 ·图文：“学徒制”在职教中悄然兴起 ·广告：黄金时代婚恋中心 ·江城小学初中 2月3日放寒假 ·广告：桃花缘婚恋中心 ·太婆吃三天火锅 牙齿疼得不能碰 ·保送生门槛提高专业选择也减少 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：“学徒制”在职教中悄然兴 · 广告：黄金时代婚恋中心 · 江城小学初中 2月3日放寒假 · 广告：桃花缘婚恋中心 · 太婆吃三天火锅 牙齿疼得不能碰 · 保送生门槛提高专业选择也减少 15 教卫在线 2015.1.4 星期日 江城小学初中 2月3日放寒假 楚天都市报讯 （记者何君辉 通讯员邹永宁）记者昨从武汉市教育局获悉，今年武汉市中小学生及幼儿园寒假放假时间确定。寒假起止时间为：2月3日-3月1日。下学期，中小学将于3月2日正式开学上课。

受2014年马年闰九月的影响，本学期学时有所延长，武汉市中小学生及幼儿园寒假放假时间也相应往后推迟。今年寒假共有27天假期，相比去年“缩水”两天。根据放假时间安排，本学期期末考试时间也已确定，小学为元月29日，初中为元月28日-30日。





