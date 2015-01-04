图文：“学徒制”在职教中悄然兴起广告：黄金时代婚恋中心江城小学初中 2月3日放寒假广告：桃花缘婚恋中心太婆吃三天火锅 牙齿疼得不能碰保送生门槛提高专业选择也减少
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第15版 教卫在线
·图文：“学徒制”在职教中悄然兴起
·广告：黄金时代婚恋中心
·江城小学初中 2月3日放寒假
·广告：桃花缘婚恋中心
·太婆吃三天火锅 牙齿疼得不能碰
·保送生门槛提高专业选择也减少
楚天都市报电子版
----  
 
15 教卫在线 2015.1.4 星期日
江城小学初中 2月3日放寒假
    楚天都市报讯 （记者何君辉 通讯员邹永宁）记者昨从武汉市教育局获悉，今年武汉市中小学生及幼儿园寒假放假时间确定。寒假起止时间为：2月3日-3月1日。下学期，中小学将于3月2日正式开学上课。
    受2014年马年闰九月的影响，本学期学时有所延长，武汉市中小学生及幼儿园寒假放假时间也相应往后推迟。今年寒假共有27天假期，相比去年“缩水”两天。根据放假时间安排，本学期期末考试时间也已确定，小学为元月29日，初中为元月28日-30日。


   