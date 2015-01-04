查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 教卫在线 ·图文：“学徒制”在职教中悄然兴起 ·广告：黄金时代婚恋中心 ·江城小学初中 2月3日放寒假 ·广告：桃花缘婚恋中心 ·太婆吃三天火锅 牙齿疼得不能碰 ·保送生门槛提高专业选择也减少 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：“学徒制”在职教中悄然兴 · 广告：黄金时代婚恋中心 · 江城小学初中 2月3日放寒假 · 广告：桃花缘婚恋中心 · 太婆吃三天火锅 牙齿疼得不能碰 · 保送生门槛提高专业选择也减少 15 教卫在线 2015.1.4 星期日 广告：黄金时代婚恋中心 楚天都市报讯 人生美好未来.相约黄金时代.真诚耐心帮助.低廉价格约见.免费上门咨询.满意签订合同.

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