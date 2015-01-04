查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 教卫在线 ·图文：“学徒制”在职教中悄然兴起 ·广告：黄金时代婚恋中心 ·江城小学初中 2月3日放寒假 ·广告：桃花缘婚恋中心 ·太婆吃三天火锅 牙齿疼得不能碰 ·保送生门槛提高专业选择也减少 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：“学徒制”在职教中悄然兴 · 广告：黄金时代婚恋中心 · 江城小学初中 2月3日放寒假 · 广告：桃花缘婚恋中心 · 太婆吃三天火锅 牙齿疼得不能碰 · 保送生门槛提高专业选择也减少 15 教卫在线 2015.1.4 星期日 崇尚一技之长 不唯学历凭能力 图文：“学徒制”在职教中悄然兴起 楚天都市报讯 图为：丁雅昕在工作中



□本报记者罗欣 通讯员喻平



“您好，请问要买到哪里的票？”“不好意思，从武汉去珠海要在广州转车，没有直达的。”昨日下午，武汉铁路职业技术学院运管系大三学生丁雅昕，在武汉站的售票窗口忙碌着。三天假期里，她有两天都在上班，“我是武汉铁路局的‘学徒’，工作时间安排是跟正式员工一样的。”

教育部近日表示，因为当前的职业教育在发展中出现了理论与实践脱节的情况，我国职业教育将进行现代学徒制试点。记者采访获悉，武汉铁路职业技术学院已在此培养模式方面进行了两年的探索，丁雅昕等千余名学生，是首批受益者。



学生入学后即有双重身份



虽然才大三，但丁雅昕已在岗位上工作了四个月。“从上班的第一天起，我们就有师傅‘一对一’地指导，教我一些售票技能。”她告诉记者，大一刚进校，她和另外300多名学生经面试后，就与武汉铁路局签了就业协议。他们有双重身份，既是学校的学生，也是企业的学徒。

武汉铁路职业技术学院副院长周慎介绍，从2012年开始，该校与武汉铁路局、武汉地铁集团等企业合作，探索“四个一体化”的现代学徒制人才培养模式，即学校招生与企业招工一体化、上课情景与工作情景一体化、课程与工作项目一体化、学生毕业与就业一体化。

这与职校以前的“订单班”培养模式有何区别？周慎解释说，不少“订单班”只是一些企业提前把未来需要的人才招聘到了，“学生毕业就去该企业工作。”但在现代学徒制培养模式中，企业的介入更多，比如在学生的学习环境构建中引入行业企业规章制度。并参照企业岗位任职要求，将工作内容转化为课程内容。“企业与学校老师一起制定教学大纲，一起编写教材。”

此外，学生大三实习，企业要给报酬。在“师带徒”方面，企业对师傅有要求，职业技能水平高的才能教徒弟。



全面推广尚面临困难



“企业有很多考核激励措施，督促学生不断进步。”在武汉铁路职业技术学院运管系2013级班主任朱蓓看来，现代学徒制培养模式让学生受益颇多。兰州地铁公司去年和学校进行了该项合作，除了学校给学生安排的班主任外，该公司还给学生安排了企业班主任。“每周，企业班主任要把公司的简报发给学生看。隔一段时间，企业还要对学生进行综合测评，有10%左右的淘汰率。企业会给学生发奖学金，并承担他们开展活动的经费。”

不过，要全面推广此培养模式尚面临困难。湖北省职业技术教育研究中心主任朱圣芳介绍说，在全国范围内，目前试点该培养模式的学校不多，我省也仅有少数学校在探索。“企业对于职教的投入兴趣不高，一些紧缺特殊技能人才的企业，才会有这种意识。而推广现代学徒制，单靠学校难以完成。”他建议，政府要出台鼓励政策，筹措资金，给接纳学徒工的企业必要的补偿，例如奖励和税收优惠，对试点院校也应给予政策支持和职教经费扶持；参与试点的职业院校则要加强对学徒工的过程管理，在学生到企业当学徒期间也要跟进，有专门老师带队给予指导。





