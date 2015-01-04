查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 为你跑腿 ·广告：秋云品牌婚介 ·图文：小区百个车位全被“私人订制” ·不足千米一段路 竣工日期两推迟 ·广告：江汉鹊桥老字号婚介 ·有求必应 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 广告：秋云品牌婚介 · 图文：小区百个车位全被“私人订 · 不足千米一段路 竣工日期两推迟 · 广告：江汉鹊桥老字号婚介 · 有求必应 14 为你跑腿 2015.1.4 星期日 有求必应 楚天都市报讯 昨日，“市民之声”刊发后（详见昨日A15版），记者随即联系了各主管部门，其相关负责人回复如下：

东湖新技术开发区交通大队回复陆先生：根据您所反映的情况，我们已责成相关中队负责处理，他们将于近日对该处的交通秩序组织专项整治，为市民营造良好的出行秩序。

美景天城小区物业公司工程部回复梅女士：造成这一情况的原因有两点，一是盘龙城水厂有时因检修需要，临时降了水压；二是您家的水管可能有堵塞的情况。此前，一些业主家中水管的出水量，即便在水压正常时也不大，最终经排查发现是水管内有杂物，影响了正常出水。为了确认您家自来水供应不正常的原因，我们将在您方便的时候，上门展开相关检查。

洪山区城管委和平中队回复叶女士：昨日我们派人到现场查看，没有发现烧垃圾的人。接下来，我们将增加到此巡查的频次。如果您再次发现烧垃圾的现象，也可立即拨打城管热线，我们将在第一时间赶到现场，进行查处。

江夏区交通大队回复张女士：您所说的路段，附近设有相关的交通管理设施，暂时不需要重复添置。我们将进一步加强该路段的交通管控，保障师生出行安全。

记者杨波采访





