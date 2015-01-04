查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 为你跑腿 ·广告：秋云品牌婚介 ·图文：小区百个车位全被“私人订制” ·不足千米一段路 竣工日期两推迟 ·广告：江汉鹊桥老字号婚介 ·有求必应 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 广告：秋云品牌婚介 · 图文：小区百个车位全被“私人订 · 不足千米一段路 竣工日期两推迟 · 广告：江汉鹊桥老字号婚介 · 有求必应 14 为你跑腿 2015.1.4 星期日 不足千米一段路 竣工日期两推迟 据称月底快车道将完工 市民出行条件将改善 楚天都市报讯 前日，市民刘先生反映，洪山区工业四路友谊大道至北洋桥路路段，是条860米长的市政道路，前年10月开工建设，公示称去年7月完工。后来，又推至2014年底。而现在，这条路的竣工日期仍难以确定。周边居民及商户的出行与经营非常不便。

前日下午，记者赶到现场看到，施工围挡内，自友谊大道起的400多米长道路中间的混凝土路面已完工，但慢车道及人行道都还未完工。现场多位工人在分片施工。

附近现代小区的居民吴爹爹表示，因为道路施工，小区B、C区的数百户居民只能依靠一条简易的临时道路出行，非常不便。两边的商户则称，由于进出不便，生意受到很大影响。

道路施工方湖北裕丰市政工程公司一位姓潘的工程师介绍，目前快车道路面已完成了近600米，还有200多米未完成。施工现在遇到的最大障碍还是拆迁问题，施工范围内还有14间房屋要拆、多根高压电线杆需要移位。

洪山区建设局“重点办”一位李姓工作人员介绍，拆迁、与其他地下管线冲突等原因，导致该工程工期延误。他表示，道路快车道混凝土路面将在元月份全部完工，并将其作为居民出行的临时通道，随后再对慢车道及人行道施工。由于该工程涉及环节很多，暂无法给出一个确切的完工日期，但会尽力推进施工进度。

记者张万军





