查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 为你跑腿 ·广告：秋云品牌婚介 ·图文：小区百个车位全被“私人订制” ·不足千米一段路 竣工日期两推迟 ·广告：江汉鹊桥老字号婚介 ·有求必应 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 广告：秋云品牌婚介 · 图文：小区百个车位全被“私人订 · 不足千米一段路 竣工日期两推迟 · 广告：江汉鹊桥老字号婚介 · 有求必应 14 为你跑腿 2015.1.4 星期日 图文：小区百个车位全被“私人订制” 加剧其他业主停车难 社区和物业正想法解决 楚天都市报讯 昨日，家住洪山区汇东南湖新村小区的罗先生反映，小区的公共停车位几乎都被人私设了地锁，连消防通道也未能幸免，这大大加剧了其他业主的停车难。

昨日，记者来到该小区，见绿化带中间的停车位上，几乎每个都有地锁，约有100个。在一栋居民楼下，虽然旁边的停车位上空空如也，但由于都有地锁，一辆私家车只能横停在路边（如图）。而在一处消防通道附近，停车位上也安装了地锁。

业主黄女士介绍，自2011年开始，就陆续出现了地锁。这两年私家车数量增加，私设地锁现象愈演愈烈。“没有地锁的，就只能停在路边，有时甚至只能停在小区外。”她表示，这让其他业主觉得不公平。

一位不愿透露姓名的业主表示，看到别人都装了地锁，他也想办法装了个。“凭什么交一样的停车费，别人能装我就不能装？”他反问记者。

据介绍，该小区停车费为每月60元，由江天物业公司收取。该公司刘经理介绍，小区是还建房，建造时并没地下车库。2011年，当时的物业公司为了收取停车费，对一次性缴纳一年停车费的业主，免费安装地锁。自此，私设地锁便一发不可收拾。去年初，该公司接手时，已有近半的公共停车位装了地锁。此后，虽然保安每天劝阻，也曾因此发生过冲突，但剩余车位还是被瓜分殆尽了。

刘经理称，他们也很头疼，想拆除地锁，却没有强制执行权，只能通过劝阻等手段。

小区所在的洪山街成宝社区负责人称，该小区业主组成复杂，有还建户、廉租户、经济适用户等，但不知为何，这两年私家车数量猛增，小区停车位远远不够。对此，社区也曾多次向上级部门汇报，争取妥善拆除地锁。同时，将联合小区物业，与附近的企业或单位协商，看能否借些车位，这样才能从根本上解决矛盾。

记者朱泽





