广告：湖北手机报图文：涮羊肉价格为何坚挺明后迎北风冷雨 周三高温降至7℃武汉开展为期两个月安全生产大检查开奖公告
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第13版 经济生活
·广告：湖北手机报
·图文：涮羊肉价格为何坚挺
·明后迎北风冷雨 周三高温降至7℃
·武汉开展为期两个月安全生产大检查
·开奖公告
楚天都市报电子版
----  
 
13 经济生活 2015.1.4 星期日
武汉开展为期两个月安全生产大检查
    楚天都市报讯 （记者刘闪 通讯员张伟 裴苑岚 杨希）元旦前后，广东、上海等地先后发生重特大生产安全事故和群众聚集踩踏事件。昨日，武汉市安委会紧急部署在该市重点行业、重点领域和重点部位集中开展为期两个月的安全生产大检查。
    昨日，武汉市安委会通报称，1月1日至1月3日，武汉市发生多起安全生产事故。其中，1月2日凌晨2点40分许，武汉轨道交通3号线市民之家站至宏图大道站盾构区间发生可燃气体爆炸，2名施工人员失联；发生道路交通事故5起，伤4人，死亡1人，经济损失0.56万元；发生火灾151起，直接经济损失7.88万元，无人员伤亡。
    据介绍，此次安全大检查，重点在建筑施工、地铁运营、人员密集场所、道路交通、危险化学品、烟花爆竹、城镇燃气等12个方面开展，把防范群死群伤事故作为关键，突出重点部位、重点行业和重要环节。


   