查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 经济生活 ·广告：湖北手机报 ·图文：涮羊肉价格为何坚挺 ·明后迎北风冷雨 周三高温降至7℃ ·武汉开展为期两个月安全生产大检查 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 广告：湖北手机报 · 图文：涮羊肉价格为何坚挺 · 明后迎北风冷雨 周三高温降至7 · 武汉开展为期两个月安全生产大检 · 开奖公告 13 经济生活 2015.1.4 星期日 武汉开展为期两个月安全生产大检查 楚天都市报讯 （记者刘闪 通讯员张伟 裴苑岚 杨希）元旦前后，广东、上海等地先后发生重特大生产安全事故和群众聚集踩踏事件。昨日，武汉市安委会紧急部署在该市重点行业、重点领域和重点部位集中开展为期两个月的安全生产大检查。

昨日，武汉市安委会通报称，1月1日至1月3日，武汉市发生多起安全生产事故。其中，1月2日凌晨2点40分许，武汉轨道交通3号线市民之家站至宏图大道站盾构区间发生可燃气体爆炸，2名施工人员失联；发生道路交通事故5起，伤4人，死亡1人，经济损失0.56万元；发生火灾151起，直接经济损失7.88万元，无人员伤亡。

据介绍，此次安全大检查，重点在建筑施工、地铁运营、人员密集场所、道路交通、危险化学品、烟花爆竹、城镇燃气等12个方面开展，把防范群死群伤事故作为关键，突出重点部位、重点行业和重要环节。





