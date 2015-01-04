查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第13版 经济生活
·广告：湖北手机报
·图文：涮羊肉价格为何坚挺
·明后迎北风冷雨 周三高温降至7℃
·武汉开展为期两个月安全生产大检查
·开奖公告
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 荆楚扫描
第11版 : 广告
第12版 : 寻找爱情码
第13版 : 经济生活
第14版 : 为你跑腿
第15版 : 教卫在线
第16版 : 财经视界
第17版 : 报网互动
第18版 : 文娱头条
第19版 : 悦读时代
第2版 : 今日要闻
第20版 : 竞技看台
第21版 : 环球时局
第22版 : 中国纵览
第23版 : 广告
第24版 : 中国聚焦
第3版 : 今日关注
第4版 : 今日视点
第5版 : 独家采集
第6版 : 第一现场
第7版 : 社会写真
第8版 : 街坊邻里
第9版 : 广告
·
广告：湖北手机报
·
图文：涮羊肉价格为何坚挺
·
明后迎北风冷雨 周三高温降至7
·
武汉开展为期两个月安全生产大检
·
开奖公告
13
经济生活
2015.1.4 星期日
武汉开展为期两个月安全生产大检查
楚天都市报讯 （记者刘闪 通讯员张伟 裴苑岚 杨希）元旦前后，广东、上海等地先后发生重特大生产安全事故和群众聚集踩踏事件。昨日，武汉市安委会紧急部署在该市重点行业、重点领域和重点部位集中开展为期两个月的安全生产大检查。
昨日，武汉市安委会通报称，1月1日至1月3日，武汉市发生多起安全生产事故。其中，1月2日凌晨2点40分许，武汉轨道交通3号线市民之家站至宏图大道站盾构区间发生可燃气体爆炸，2名施工人员失联；发生道路交通事故5起，伤4人，死亡1人，经济损失0.56万元；发生火灾151起，直接经济损失7.88万元，无人员伤亡。
据介绍，此次安全大检查，重点在建筑施工、地铁运营、人员密集场所、道路交通、危险化学品、烟花爆竹、城镇燃气等12个方面开展，把防范群死群伤事故作为关键，突出重点部位、重点行业和重要环节。