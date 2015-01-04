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 第13版 经济生活
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·图文：涮羊肉价格为何坚挺
·明后迎北风冷雨 周三高温降至7℃
·武汉开展为期两个月安全生产大检查
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楚天都市报电子版
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13 经济生活 2015.1.4 星期日
明后迎北风冷雨 周三高温降至7℃
    楚天都市报讯 （记者徐蔚 通讯员付佳）元旦假期晴暖收尾，今天还有一日好天气相伴，高温直奔至16℃，明后江城将迎来降温降雨，后天高温直降6℃，提醒市民要防雨防寒，以免感冒。
    新年开头，老天爷就送上暖暖的阳光作礼物，不过深冬时节，冷空气总是不肯善罢甘休，在明后天再一次大举南下，并带来冷雨大风，好在冬季的雨下不长，周三就会转为多云，但天气不会有明显回暖，高温只有7℃左右，大家要根据天气变化添衣保暖。
    据武汉中心气象台预报，武汉今天白天，晴天到多云。最高气温16℃,最低气温2℃，湿度30-85％，偏东风2到3级。今天晚上到明天白天，多云转小雨。最高气温12℃,最低气温8℃，湿度70-95％，偏东风2到3级。


   