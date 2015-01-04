查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 经济生活 ·广告：湖北手机报 ·图文：涮羊肉价格为何坚挺 ·明后迎北风冷雨 周三高温降至7℃ ·武汉开展为期两个月安全生产大检查 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 广告：湖北手机报 · 图文：涮羊肉价格为何坚挺 · 明后迎北风冷雨 周三高温降至7 · 武汉开展为期两个月安全生产大检 · 开奖公告 13 经济生活 2015.1.4 星期日 明后迎北风冷雨 周三高温降至7℃ 楚天都市报讯 （记者徐蔚 通讯员付佳）元旦假期晴暖收尾，今天还有一日好天气相伴，高温直奔至16℃，明后江城将迎来降温降雨，后天高温直降6℃，提醒市民要防雨防寒，以免感冒。

新年开头，老天爷就送上暖暖的阳光作礼物，不过深冬时节，冷空气总是不肯善罢甘休，在明后天再一次大举南下，并带来冷雨大风，好在冬季的雨下不长，周三就会转为多云，但天气不会有明显回暖，高温只有7℃左右，大家要根据天气变化添衣保暖。

据武汉中心气象台预报，武汉今天白天，晴天到多云。最高气温16℃,最低气温2℃，湿度30-85％，偏东风2到3级。今天晚上到明天白天，多云转小雨。最高气温12℃,最低气温8℃，湿度70-95％，偏东风2到3级。





