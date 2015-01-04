查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 经济生活 ·广告：湖北手机报 ·图文：涮羊肉价格为何坚挺 ·明后迎北风冷雨 周三高温降至7℃ ·武汉开展为期两个月安全生产大检查 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 广告：湖北手机报 · 图文：涮羊肉价格为何坚挺 · 明后迎北风冷雨 周三高温降至7 · 武汉开展为期两个月安全生产大检 · 开奖公告 13 经济生活 2015.1.4 星期日 江城羊肉价格普降 销量比往年增加三成 图文：涮羊肉价格为何坚挺 楚天都市报讯 图为：涮羊肉在冬季深受食客喜爱



□本报记者陈曦 郭文杰



进入冬季以来，武汉市民吃羊肉的热情高涨起来。从羊肉锅仔、涮羊肉到烤全羊，羊肉的吃法也越来越多。记者采访了解到，受北方羊肉集中出栏上市的影响，羊肉价格普遍下降。

不过，有市民向记者反映，虽然羊肉价格跌了，但餐馆里的涮羊肉，价格却高涨，不知是何原因。



批发价格普降销量大增



日前，记者走访白沙洲批发市场发现，今年羊肉的价格确实比往年便宜，鲜羊肉批发价多在25-30元/斤，冷冻羊肉则在15-25元/斤，以内蒙古、新疆、山西、山东产的为主。

“今年销量比去年翻了一番。”内蒙古小尾羊专营店的老板张文明告诉记者，今年羊肉价格下降了5%-10%，去年一箱20斤的羊肉要320元，今年已经降到300元。谈及原因，张文明认为吃羊肉的人多了，卖家也多了，受供需的推动，价格普遍下降。

随后记者又走访了一些菜市场和超市，羊肉的价格均有不同程度的下降。记者走访胭脂路生鲜食品市场、武商量贩等超市，冷冻羊肉普遍在18-22元/斤，商贩称比去年价格降低了二三元。“价格稳中略降，销售量逐渐提升，市民购买热情渐涨。”

农业部畜牧业司统计显示，2014年12月份第4周，全国羊肉平均价格65.31元/公斤，比前一周上涨0.1%，与去年同比下降1.3%。北方羊肉主产省份平均价格59.90元/公斤；南方省份平均价格73.55元/公斤。



涮羊肉价格依然坚挺



不过，在羊肉批发价下跌的同时，今年餐馆里涮羊肉的价格却不降反增。

记者昨晚来到东来顺东亭店，菜单上都贴上了新的价格标签，一份最便宜的涮羊肉要32元，去年则是28元。其它的价格更高，如一份小羊腿肉58元、羊肋排68元、杜泊羊肉88元、手切鲜羊肉138元。店内服务员表示，因物价、人工成本逐年提升，今年菜单确实提了价。

汉口发展大道一涮羊肉餐馆，去年羊肉卷35元/份，今年则卖到了40元/份，羊肉串、烤羊排价格则没有变化。老板解释称，今年武汉市场涮羊肉需求旺盛，供不应求，拿货价较往年高。

省农科院畜牧所副研究员李晓峰表示，武汉地区吃的羊肉多产自内蒙古、山西等地，“今年以来，内蒙古降水量下降，草场减产比较严重，为减轻过冬饲草料储备压力，农牧民选择加快出栏，造成羊肉集中上市，导致羊肉价格下跌。”他解释，涮羊肉多用北方绵羊的上脑、外脊、后腿、羊尾等部位，相比冻羊肉属于更高档的产品，其加工、储存成本很高，因此价格居高不下。



各种吃法受食客热捧



涮羊肉价格高，不少食客开始转向别的吃法。各大餐馆各种各样的羊肉做法也丰富起来，吸引不少食客。

记者昨日中午来到金马门自助餐厅，还没到11时就有不少顾客在门口等位。“听说这里办起了内蒙古羊肉美食节，专门来尝鲜。”家住江夏的唐先生说。金马门负责人直言，今年羊肉人气颇高，“不推羊肉都不好意思”。

汉西一路新开的福宝漠北味坊主营各式羊肉菜肴，从红汤羊肉、清炖羊肉到手撕羊排、爆炒羊脆骨，羊肉菜肴吃法越来越精细和讲究。“跟我去宁夏玩时吃的感觉一样爽！”食客小刘吃得正欢。

二七路、南湖等地羊肉烧烤店则天天爆满，烧烤种类繁多，烤羊杂、羊腰、羊蝎子、羊脖子……南湖一店家称光是羊排一晚上就能烤好几百斤。

武汉餐饮协会秘书长李旺林表示，武汉人对羊肉的接受度逐年提高：一方面，物流越来越发达，武汉市场上羊产品日趋丰富多样；另一方面，武汉市民肉食结构也在优化调整。“现在武汉人越来越讲究饮食健康，羊肉胆固醇、脂肪含量低，肉质细嫩易消化，御寒滋补，因而受青睐。”李旺林称，据不完全统计，武汉羊肉消费量较去年上升三成多，其中中高档餐饮消费量提升了五成。





