参加相亲活动的终极目的是找到属于自己的缘分，所以嘉宾们或者大胆秀才艺，或者主动向心仪的人出击。 当主持人宣布现场嘉宾可以上台展示才艺时，一名长发飘飘的美女出现在舞台中央，高歌一曲《亲爱的人》，动听的歌声唱得现场嘉宾沉醉不已，掌声欢动。这位气质女神姓赵，32岁，是中南民族大学声乐老师，硕士学历，曾出过专辑。虽是第一次参加相亲活动，她却毫不怯场，希望用歌声唱出大家共同的心声。赵小姐一下台，就被家长们围住，一位家长担心赵小姐被其他人选走，一边拉住她，一边连忙给儿子打电话，让他快过来。 25岁的倪小姐是一位英语老师，她没有上台参加游戏互动，却在台下搜寻到一位十分合眼缘的男生。她勇敢地自报家门，并请对方到旁边“私聊”，男生愉快地答应了。看着他们远去的背影，跟倪小姐同来的闺密曹小姐一脸“羡慕嫉妒”，表示看到合眼缘的男生一定要向闺密效仿。 每一次相亲活动，总少不了父母忙碌的身影。中午12时许，活动结束大家陆续散场，一位婆婆站上台，拿起麦克风为自己的儿子做起征婚广告：“我儿子40岁，未婚，年薪十万左右，有结婚的房子，爱好文学、音乐，乒乓球打得特别好，希望找32岁左右的未婚女孩……”最后，婆婆还飙了一句英语：“Thank you very much!”看来还是一位有文化的婆婆呢。一下子，为儿女前来征婚的父母们纷纷簇拥过来，询问详情。 记者也挤过去采访这位特别的婆婆。她姓毛，今年70岁，本来昨天在外地，得知今天有楚天都市报的相亲活动，立即连夜赶回来了。记者问她儿子怎么没来，毛女士发愁地说，“他就是不积极哟，没办法只有我亲自来。”得知她儿子是在汉口上班，有人遗憾地说“汉口的呀”，毛婆婆立即说，“汉口怎么啦，现在地铁方便一下不就过去了”。说得大妈大爷小伙姑娘都笑了。