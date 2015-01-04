查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 寻找爱情码 ·图文：冬日寻缘爱情码 暖阳赴约恋歌扬 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：冬日寻缘爱情码 暖阳赴约 12 寻找爱情码 2015.1.4 星期日 本报公益相亲活动“楚天之恋·寻找爱情码”昨日火爆举行 图文：冬日寻缘爱情码 暖阳赴约恋歌扬 楚天都市报讯 图为：“楚天之恋·寻找爱情码”昨日浓情上演



美女一曲冬日恋歌唱醉众人心相约情缘蝶下人头攒动的姻缘墙心动爱情码□本报记者张艳向然卢雅君 摄影：记者宋枕涛

冬阳暖暖，情意绵绵。昨日恰逢元旦小长假最后一天，本报公益相亲品牌“楚天之恋”联合武商众圆广场举办的“寻找爱情码”活动，吸引数千俊男美女前来寻缘，奏响一曲动人的冬日恋歌。



寻缘利器

有图有真相的爱情码



扫扫爱情码，邂逅属于你的缘分——本次“楚天之恋”活动首次推出“寻找爱情码”主题，根据报名嘉宾的照片和信息生成个人专属爱情码，扫一扫，有图有真相。

早上9:30，活动现场已经人头攒动，无论是前来寻缘的年轻嘉宾还是前来考察的家长，都高高举起手机，对准情缘蝶上的爱情码轻轻一扫，对应嘉宾的详细信息便出现在手机上。带着儿子过来参加相亲活动的李女士不停对记者感叹：“真方便！真好玩！原来总是看姻缘墙，根本看不过来，现在这个好！先看照片，觉得合适就扫一下，直接就是一张名片，马上就可以联系。我这一会儿就已经扫了4个了……”

24岁的刘小姐是拉着小伙伴一起前来的，她说：“原来逛街只知道扫二维码可以抽奖，没想到扫二维码还可以相亲。没想到相亲会可以这么时髦，这样感觉方便多了。”

的确，不管是一见钟情，还是命中注定，“爱情码”都可以迅速给你带来惊喜，无疑是寻缘一大利器。

正因如此，本次活动首次推出的、集结了所有报名嘉宾专属爱情码的上千本相亲姻缘册，一到现场就被嘉宾们排队一抢而空。



游戏环节

从陌生羞涩到情意萌动



如何让陌生而羞涩的单身男女迅速熟悉？当然是最受年轻人欢迎的游戏环节。这一次，本报推出的游戏可谓“与时俱进”，十分“吸睛”。

你看，“众筹”概念都被引进来了。现场嘉宾被分成4组，每组推选出男女嘉宾一对，只听主持人一声号令：“需要8个蝴蝶结发卡，11个公交卡，14个鞋带以及20个5角钱硬币！”每组嘉宾立即一阵风似地冲向自己的大本营筹集道具。来自武汉公交集团六公司的汪先生表现得非常积极，虽然不是第一个完成任务，但每轮游戏他都筹集到超过要求数目的道具，并表示要靠实力取胜。

在第二个游戏“暖手宝争夺战”中，四对男女嘉宾抢得热火朝天。有趣的是，虽然刚认识，但男士们都很细心地照顾着自己的女搭档，不是用身体护着就是用手挡着“敌方”的“魔爪”，极尽绅士风度。

而当流行得一塌糊涂的“撕名牌”游戏上场时，现场气氛顿时嗨到高潮。四组“王子公主”不仅要保证自己后背的“名牌”不被撕掉，还得想方设法撕掉其他组的“名牌”方能获胜。拼抢过程中，“王子”们任务重大，既要保护自己，还要保护自己的“公主”，既做战士又做骑士。只见四组男女满场追跑，台上斗智斗勇，台下笑语一片。

通力合作中，少男少女从陌生人变成朋友，缘分也在悄悄萌动。“暖手宝争夺战”中，26岁的余小姐和26岁的张先生配合默契获得第一名。其后的活动中，两人都形影不离，余小姐本打算再去看看姻缘墙，张先生“霸道”地说：“不看了不看了，我们再一起去转转。”记者询问他们是否已互换电话，两人都不由自主地笑了。

“撕名牌”游戏胜出的是成小姐和王先生。25岁的成小姐是汉口一家医院护士，皮肤白皙，秀发披肩，机智、大方。她的搭档24岁的王先生瘦瘦高高，戴一副眼镜，武汉科技大学硕士研究生，目前为止只有过一段单恋，感情经验空白。他喜滋滋地拿着一等奖奖品——“九宫山滑雪观光一日游”入场券，有点发愁地问工作人员：“这个能不能让给成小姐和她的闺密去玩？”倒是率性可爱的成小姐大方地说，“干嘛不我俩一起去！”本来就腼腆的硕士生小王一听脸都红了。



相亲为大

或秀才艺或拼勇气



参加相亲活动的终极目的是找到属于自己的缘分，所以嘉宾们或者大胆秀才艺，或者主动向心仪的人出击。

当主持人宣布现场嘉宾可以上台展示才艺时，一名长发飘飘的美女出现在舞台中央，高歌一曲《亲爱的人》，动听的歌声唱得现场嘉宾沉醉不已，掌声欢动。这位气质女神姓赵，32岁，是中南民族大学声乐老师，硕士学历，曾出过专辑。虽是第一次参加相亲活动，她却毫不怯场，希望用歌声唱出大家共同的心声。赵小姐一下台，就被家长们围住，一位家长担心赵小姐被其他人选走，一边拉住她，一边连忙给儿子打电话，让他快过来。

25岁的倪小姐是一位英语老师，她没有上台参加游戏互动，却在台下搜寻到一位十分合眼缘的男生。她勇敢地自报家门，并请对方到旁边“私聊”，男生愉快地答应了。看着他们远去的背影，跟倪小姐同来的闺密曹小姐一脸“羡慕嫉妒”，表示看到合眼缘的男生一定要向闺密效仿。

每一次相亲活动，总少不了父母忙碌的身影。中午12时许，活动结束大家陆续散场，一位婆婆站上台，拿起麦克风为自己的儿子做起征婚广告：“我儿子40岁，未婚，年薪十万左右，有结婚的房子，爱好文学、音乐，乒乓球打得特别好，希望找32岁左右的未婚女孩……”最后，婆婆还飙了一句英语：“Thank you very much!”看来还是一位有文化的婆婆呢。一下子，为儿女前来征婚的父母们纷纷簇拥过来，询问详情。

记者也挤过去采访这位特别的婆婆。她姓毛，今年70岁，本来昨天在外地，得知今天有楚天都市报的相亲活动，立即连夜赶回来了。记者问她儿子怎么没来，毛女士发愁地说，“他就是不积极哟，没办法只有我亲自来。”得知她儿子是在汉口上班，有人遗憾地说“汉口的呀”，毛婆婆立即说，“汉口怎么啦，现在地铁方便一下不就过去了”。说得大妈大爷小伙姑娘都笑了。





