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楚天都市报电子版
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10 荆楚扫描 2015.1.4 星期日
鄂鲁警方联手 省际卡口擒毒贩
    楚天都市报讯 （记者关前裕 通讯员彭开进）前日，郧西高速民警协同山东省德州警方，在鄂西北省际卡口擒获一名毒贩。
    1日上午10时许，德州民警来到高警郧西大队，要求在鄂西北省界卡口帮助协查一辆悬挂“陕H”车牌的吉利轿车，车内有涉毒嫌疑人。该嫌疑车于1日早上8时已从广东东莞出发，目的地为陕西省商洛市，预计2日到达鄂西北卡口。
    1日21时许，两地民警在鄂西北收费站进行蹲点守候。2日上午8时05分左右，嫌疑车辆行至鄂西北收费站被民警拦停。民警以机动车号牌安装不符合要求为由，要求车上的嫌疑人下车配合检查，继而将其抓获。民警从嫌疑车辆内缴获冰毒451克、麻果10粒。
    被擒嫌疑人胡某系陕西商洛市一个贩毒运毒团伙的上线，先后5次从广东贩运毒品回商洛，已被德州警方跟踪追捕长达半年之久。
    目前，嫌犯及缴获毒品已移交给德州警方。


   