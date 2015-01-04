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 第10版 荆楚扫描
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楚天都市报电子版
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10 荆楚扫描 2015.1.4 星期日
天门南站客流转乘不再闹心
    楚天都市报讯 （记者卢成汉 特约记者刘春斌 通讯员沈松峰 高璐）去年春运前，开通才半年的汉宜高铁天门南站因运力不够，导致部分乘客在寒风中要等70分钟，才能乘上客运车辆返家（本报曾报道）。今年的春运即将到来，旅客至此是否走得顺畅？昨日，记者进行了实地探访。
    下午3时17分，从上海开往成都的火车经停天门南站；1分钟后，汉口至宜昌的火车进站；13分钟后，恩施开往汉口的火车经停下客。三趟火车上，在该站下车的旅客共约有400名。
    人流涌出火车站外，有序地登上开往各市、县、乡镇的公交车和客运班车。密集的人流很快就散去了。
    “现在的运力，足以满足春运所需。”天门市交通局副局长石仁鑫说，经过天门和仙桃两地交通部门协商，目前，投入到天门南站的公交车有91辆，彻底解决了当初客运车辆不足的问题。
    天仙客运公司经理杨化平说，今年春运期间，天门南站旅客日流量预计将突破4万人。目前，天门南站广场东边一栋三层的客运站正在建设中，春运前后，其有望投入使用。该客运站的候车大厅可以容纳9000人，冬暖夏凉。其投用后，所有广场上的转运客车将会进入该站内发车，旅客将不用在寒风中候车了。


   