查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 荆楚扫描 ·图文：赌徒无力还债杀害债主 ·图文：施工挖断管道 气柱冲起数米 ·兼职大学生偷盗KTV后纵火 ·广告：Blumarine高调入驻武汉万达 演绎极致女性浪漫 ·天门南站客流转乘不再闹心 ·鄂鲁警方联手 省际卡口擒毒贩 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：赌徒无力还债杀害债主 · 图文：施工挖断管道 气柱冲起数 · 兼职大学生偷盗KTV后纵火 · 广告：Blumarine高调入 · 天门南站客流转乘不再闹心 · 鄂鲁警方联手 省际卡口擒毒贩 10 荆楚扫描 2015.1.4 星期日 天门南站客流转乘不再闹心 楚天都市报讯 （记者卢成汉 特约记者刘春斌 通讯员沈松峰 高璐）去年春运前，开通才半年的汉宜高铁天门南站因运力不够，导致部分乘客在寒风中要等70分钟，才能乘上客运车辆返家（本报曾报道）。今年的春运即将到来，旅客至此是否走得顺畅？昨日，记者进行了实地探访。

下午3时17分，从上海开往成都的火车经停天门南站；1分钟后，汉口至宜昌的火车进站；13分钟后，恩施开往汉口的火车经停下客。三趟火车上，在该站下车的旅客共约有400名。

人流涌出火车站外，有序地登上开往各市、县、乡镇的公交车和客运班车。密集的人流很快就散去了。

“现在的运力，足以满足春运所需。”天门市交通局副局长石仁鑫说，经过天门和仙桃两地交通部门协商，目前，投入到天门南站的公交车有91辆，彻底解决了当初客运车辆不足的问题。

天仙客运公司经理杨化平说，今年春运期间，天门南站旅客日流量预计将突破4万人。目前，天门南站广场东边一栋三层的客运站正在建设中，春运前后，其有望投入使用。该客运站的候车大厅可以容纳9000人，冬暖夏凉。其投用后，所有广场上的转运客车将会进入该站内发车，旅客将不用在寒风中候车了。





