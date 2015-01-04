查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 荆楚扫描 ·图文：赌徒无力还债杀害债主 ·图文：施工挖断管道 气柱冲起数米 ·兼职大学生偷盗KTV后纵火 ·广告：Blumarine高调入驻武汉万达 演绎极致女性浪漫 ·天门南站客流转乘不再闹心 ·鄂鲁警方联手 省际卡口擒毒贩 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：赌徒无力还债杀害债主 · 图文：施工挖断管道 气柱冲起数 · 兼职大学生偷盗KTV后纵火 · 广告：Blumarine高调入 · 天门南站客流转乘不再闹心 · 鄂鲁警方联手 省际卡口擒毒贩 10 荆楚扫描 2015.1.4 星期日 广告：Blumarine高调入驻武汉万达 演绎极致女性浪漫 楚天都市报讯 极具女性浪漫主义色彩的意大利顶级女装Blumarine，近日入驻武汉汉街万达百货，以一场奢华的跨年大秀作为开场，将来自亚平宁半岛的世界最前卫时尚风潮带到了荆楚大地。

此番，Blumarine武汉万达跨年大秀推出珍品系列，开场秀以一袭白色羊驼呢披风大衣亮相，宛如白雪公主从童话世界中向我们走来。Blumarine品牌总经理迎俐女士表示，“汉街万达百货隶属于万达旗下高端店铺，这也是我们将华中区域首家旗舰店选择在此开业的原因。”而提及为何选择Blumarine品牌，迎俐介绍，“也许从我的骨子里还是突出了内心极女性主义的性格。在这个以中性风格为主导流行趋势的年代，大家都偏向改打保守牌。但是，Blumarine却持续坚守着品牌从创立的风格初衷。”

此次发布会，还邀请到知名造型师、色彩搭配专家吴淼，现场解读跨年大秀的服饰特点，吴淼接受采访称，“奢华气派的狐皮大衣、纤弱娇贵的丝绸和冬日繁花，其实在逻辑上，这些丰富的元素之间充满冲击与矛盾，可是，在设计师Molinari 的服装世界里，逻辑这个词从来就不是主导。”





