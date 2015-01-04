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第10版 荆楚扫描
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·图文：施工挖断管道 气柱冲起数米
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·广告：Blumarine高调入驻武汉万达 演绎极致女性浪漫
·天门南站客流转乘不再闹心
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广告：Blumarine高调入
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鄂鲁警方联手 省际卡口擒毒贩
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荆楚扫描
2015.1.4 星期日
广告：Blumarine高调入驻武汉万达 演绎极致女性浪漫
楚天都市报讯 极具女性浪漫主义色彩的意大利顶级女装Blumarine，近日入驻武汉汉街万达百货，以一场奢华的跨年大秀作为开场，将来自亚平宁半岛的世界最前卫时尚风潮带到了荆楚大地。
此番，Blumarine武汉万达跨年大秀推出珍品系列，开场秀以一袭白色羊驼呢披风大衣亮相，宛如白雪公主从童话世界中向我们走来。Blumarine品牌总经理迎俐女士表示，“汉街万达百货隶属于万达旗下高端店铺，这也是我们将华中区域首家旗舰店选择在此开业的原因。”而提及为何选择Blumarine品牌，迎俐介绍，“也许从我的骨子里还是突出了内心极女性主义的性格。在这个以中性风格为主导流行趋势的年代，大家都偏向改打保守牌。但是，Blumarine却持续坚守着品牌从创立的风格初衷。”
此次发布会，还邀请到知名造型师、色彩搭配专家吴淼，现场解读跨年大秀的服饰特点，吴淼接受采访称，“奢华气派的狐皮大衣、纤弱娇贵的丝绸和冬日繁花，其实在逻辑上，这些丰富的元素之间充满冲击与矛盾，可是，在设计师Molinari 的服装世界里，逻辑这个词从来就不是主导。”