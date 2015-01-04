查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 荆楚扫描 ·图文：赌徒无力还债杀害债主 ·图文：施工挖断管道 气柱冲起数米 ·兼职大学生偷盗KTV后纵火 ·广告：Blumarine高调入驻武汉万达 演绎极致女性浪漫 ·天门南站客流转乘不再闹心 ·鄂鲁警方联手 省际卡口擒毒贩 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：赌徒无力还债杀害债主 · 图文：施工挖断管道 气柱冲起数 · 兼职大学生偷盗KTV后纵火 · 广告：Blumarine高调入 · 天门南站客流转乘不再闹心 · 鄂鲁警方联手 省际卡口擒毒贩 10 荆楚扫描 2015.1.4 星期日 兼职大学生偷盗KTV后纵火 警方8小时后在一网吧内将其抓获 楚天都市报讯 （记者陈咏 特约记者陈实 通讯员杨帆 肖文丹）2014年12月26日，孝感城区航空南路一KTV遭盗窃并被人为纵火，8小时后，孝南警方在孝感城区一家网吧内抓获嫌疑人，侦破此案。昨日，警方通报了此案的侦破过程，该案的嫌疑人竟是一名在失火KTV做兼职的大学生。

事发当日，该市消防部门迅速赶赴现场灭火，因扑救及时，火灾未造成人员伤亡，但该KTV主控机房内的服务器等机器设备均已损毁殆尽，价值20余万元。经消防部门现场勘查，火灾起火点位于KTV机房，起火原因系人为纵火。

接到消防部门的通报后，孝南区公安分局刑警大队城区一中队会同书院派出所成立专班开展侦破工作。

民警现场勘查发现，现场门窗封闭完好，KTV内电源被人为关闭，室内无明显翻动痕迹，经清点发现收银台抽屉内现金、香烟等物被盗，但无撬压痕迹，侦查人员分析内部人员作案的可能性大。民警走访周围群众时，有目击者称，案发后看到有一名瘦高个的长发男青年手拿一灰色提包从现场离开。

民警调取了KTV内的监控，发现案发前确有一名可疑男子，从内部员工才知晓的安全门进入，手持一把撑开的雨伞挡住面部，径直走到配电室拉下总电源。

随后，民警又陆续调取了案发地周围的社会面视频进行分析研判，发现嫌疑人于当日8时许从KTV旁边的一家网吧出来。民警到网吧调取上网记录，确定该嫌疑人名叫叶某。经民警组织辨认，视频中的嫌疑人正是12月20日刚从该KTV离职的兼职员工叶某。经查，21岁的叶某系大悟人，现为孝感某高校学生。

民警经进一步缜密侦查发现，案发当日下午3时许，叶某再次进入某网吧后一直未出来。民警果断行动，于下午4时，在网吧内将叶某抓获。随后，民警在叶某寝室内查获部分账款、赃物。

叶某交代，12月20日当天，他因戴圣诞帽迎宾问题，与领班发生矛盾，愤而离开KTV。26日8时许，他为泄私愤，经事先预备雨伞、提包、小瓶汽油等物，窜至孝南区航空南路该KTV，自员工安全门进入后盗窃收银台现金1800元、黄鹤楼香烟3条，又持汽油至总控机房内，将汽油撒在主机等物上点火燃烧。

目前，叶某已被刑拘，案件正在侦办中。





