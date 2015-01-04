查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 荆楚扫描 ·图文：赌徒无力还债杀害债主 ·图文：施工挖断管道 气柱冲起数米 ·兼职大学生偷盗KTV后纵火 ·广告：Blumarine高调入驻武汉万达 演绎极致女性浪漫 ·天门南站客流转乘不再闹心 ·鄂鲁警方联手 省际卡口擒毒贩 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：赌徒无力还债杀害债主 · 图文：施工挖断管道 气柱冲起数 · 兼职大学生偷盗KTV后纵火 · 广告：Blumarine高调入 · 天门南站客流转乘不再闹心 · 鄂鲁警方联手 省际卡口擒毒贩 10 荆楚扫描 2015.1.4 星期日 图文：施工挖断管道 气柱冲起数米 所幸处置及时 未造成人员伤亡 楚天都市报讯 2日下午，襄阳市襄城区环山路与汉丹路交会处一天然气主管道因施工被挖断，天然气冲出地面六七米高，并传出巨大的轰鸣声。所幸，当地消防、天然气公司及时处置，成功排除险情，事故未造成人员伤亡。

记者高东起 通讯员王刚 苏晓杰摄





