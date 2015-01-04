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第10版 荆楚扫描
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荆楚扫描
2015.1.4 星期日
图文：施工挖断管道 气柱冲起数米
所幸处置及时 未造成人员伤亡
楚天都市报讯 2日下午，襄阳市襄城区环山路与汉丹路交会处一天然气主管道因施工被挖断，天然气冲出地面六七米高，并传出巨大的轰鸣声。所幸，当地消防、天然气公司及时处置，成功排除险情，事故未造成人员伤亡。
记者高东起 通讯员王刚 苏晓杰摄