图文：赌徒无力还债杀害债主图文：施工挖断管道 气柱冲起数米兼职大学生偷盗KTV后纵火广告：Blumarine高调入驻武汉万达 演绎极致女性浪漫天门南站客流转乘不再闹心鄂鲁警方联手 省际卡口擒毒贩
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 第10版 荆楚扫描
·图文：赌徒无力还债杀害债主
·图文：施工挖断管道 气柱冲起数米
·兼职大学生偷盗KTV后纵火
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·鄂鲁警方联手 省际卡口擒毒贩
楚天都市报电子版
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10 荆楚扫描 2015.1.4 星期日
图文：施工挖断管道 气柱冲起数米
所幸处置及时 未造成人员伤亡
    楚天都市报讯 2日下午，襄阳市襄城区环山路与汉丹路交会处一天然气主管道因施工被挖断，天然气冲出地面六七米高，并传出巨大的轰鸣声。所幸，当地消防、天然气公司及时处置，成功排除险情，事故未造成人员伤亡。
    记者高东起 通讯员王刚 苏晓杰摄


   