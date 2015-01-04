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荆楚扫描
2015.1.4 星期日
图文：赌徒无力还债杀害债主
在襄阳作案后驾车至宜城埋尸 潜逃一周后在恩施落网
楚天都市报讯 （记者高东起 通讯员徐桂红 刘豪）襄阳男子刘某欠下20多万元赌债，因无力偿还，他竟将债主杀害，并将尸体运至宜城掩埋，随后潜逃宜昌、重庆、恩施等地，直至一周后落网。1日晚，刘某被民警押回宜城。
41岁的刘某和53岁的柳某分别来自襄阳市东津新区、襄州区。刘某平时喜欢赌博，欠了柳某20多万元。柳某多次催债，刘某无力偿还，便蓄谋杀害对方。
2014年12月25日上午，刘某在襄州张湾给柳某打电话约其出来见面。柳某驾驶他的黑色帕萨特前来赴约，并将刘某接上车。不想，车没开多远，刘某在车上持刀将柳某杀害。随后，刘某将该车车牌卸下，装进车内，一路狂奔，来到宜城市王集镇一偏僻处，将柳某的遗体掩埋。
当日下午，刘某驾驶柳某的帕萨特轿车来到宜城市区，找到面包车司机王某，称其轿车未上牌不能出远门，想租用王某的车到宜昌。于是，王某开车将刘某送到宜昌，帕萨特则停在王某家的车库里。当晚8时许，王某返回家中，发现帕萨特车门未锁，打开车门发现车内有大量血迹，遂报警。
宜城市公安局长王绍洪带领30多位民警赶到现场，很快锁定嫌犯为刘某，并全力缉拿。12月31日下午5时许，民警在恩施将刘某抓获，本月1日晚将其押回宜城，并在一个沙洲上找到被害人尸体（如图）。
目前，刘某因涉嫌故意杀人罪被刑拘，案件仍在办理中。