查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 荆楚扫描 ·图文：赌徒无力还债杀害债主 ·图文：施工挖断管道 气柱冲起数米 ·兼职大学生偷盗KTV后纵火 ·广告：Blumarine高调入驻武汉万达 演绎极致女性浪漫 ·天门南站客流转乘不再闹心 ·鄂鲁警方联手 省际卡口擒毒贩 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：赌徒无力还债杀害债主 · 图文：施工挖断管道 气柱冲起数 · 兼职大学生偷盗KTV后纵火 · 广告：Blumarine高调入 · 天门南站客流转乘不再闹心 · 鄂鲁警方联手 省际卡口擒毒贩 10 荆楚扫描 2015.1.4 星期日 图文：赌徒无力还债杀害债主 在襄阳作案后驾车至宜城埋尸 潜逃一周后在恩施落网 楚天都市报讯 （记者高东起 通讯员徐桂红 刘豪）襄阳男子刘某欠下20多万元赌债，因无力偿还，他竟将债主杀害，并将尸体运至宜城掩埋，随后潜逃宜昌、重庆、恩施等地，直至一周后落网。1日晚，刘某被民警押回宜城。

41岁的刘某和53岁的柳某分别来自襄阳市东津新区、襄州区。刘某平时喜欢赌博，欠了柳某20多万元。柳某多次催债，刘某无力偿还，便蓄谋杀害对方。

2014年12月25日上午，刘某在襄州张湾给柳某打电话约其出来见面。柳某驾驶他的黑色帕萨特前来赴约，并将刘某接上车。不想，车没开多远，刘某在车上持刀将柳某杀害。随后，刘某将该车车牌卸下，装进车内，一路狂奔，来到宜城市王集镇一偏僻处，将柳某的遗体掩埋。

当日下午，刘某驾驶柳某的帕萨特轿车来到宜城市区，找到面包车司机王某，称其轿车未上牌不能出远门，想租用王某的车到宜昌。于是，王某开车将刘某送到宜昌，帕萨特则停在王某家的车库里。当晚8时许，王某返回家中，发现帕萨特车门未锁，打开车门发现车内有大量血迹，遂报警。

宜城市公安局长王绍洪带领30多位民警赶到现场，很快锁定嫌犯为刘某，并全力缉拿。12月31日下午5时许，民警在恩施将刘某抓获，本月1日晚将其押回宜城，并在一个沙洲上找到被害人尸体（如图）。

目前，刘某因涉嫌故意杀人罪被刑拘，案件仍在办理中。





