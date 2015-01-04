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晨练落水打的回家 不换湿衣先送
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街坊邻里
2015.1.4 星期日
晨练落水打的回家 不换湿衣先送车钱
楚天都市报讯 (记者秦枫)昨日，家住武昌区世纪彩城小区的王先生在晨练途中不慎落入水池，全身湿透，身无分文，幸亏遇上好心的哥将他送回家。回家后，他湿衣服都没来得及换，先拿出100元重谢的哥。
王先生介绍，昨日早晨，他沿着沙湖大道晨跑。在沙湖大桥与友谊大道交会的一个在建楼盘外，他经过一个景观池时，因池边沿结冰，不慎滑入水中。他从景观池里爬了起来，虽然没有受伤，但全身湿透，冻得直哆嗦。王先生跑到友谊大道上，一辆出租车停在他面前，10分钟内将他送回了家。
王先生回家后，拿了100元给的哥付车费，对方在他的再三请求下才收下。“如果不是他，说不定我就冻感冒了，还得花很多钱。”
昨日下午，记者联系上这位的哥戢师傅。他表示，这都是他该做的事，反而王先生让他很感动。他说，一方面，的士费只需要15元，他却给了100元；另一方面，王先生回到家，连湿衣服都没换，就第一时间把车费送下楼。