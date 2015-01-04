查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 街坊邻里 ·广告：湖北手机报 ·图文：床头装门铃随叫随到 ·太婆吃女婿剩饭遭斥责很受伤 ·高铁玩手机坐过站 路上多花了5小时 ·晨练落水打的回家 不换湿衣先送车钱 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 广告：湖北手机报 · 图文：床头装门铃随叫随到 · 太婆吃女婿剩饭遭斥责很受伤 · 高铁玩手机坐过站 路上多花了5 · 晨练落水打的回家 不换湿衣先送 8 街坊邻里 2015.1.4 星期日 晨练落水打的回家 不换湿衣先送车钱 楚天都市报讯 (记者秦枫)昨日，家住武昌区世纪彩城小区的王先生在晨练途中不慎落入水池，全身湿透，身无分文，幸亏遇上好心的哥将他送回家。回家后，他湿衣服都没来得及换，先拿出100元重谢的哥。

王先生介绍，昨日早晨，他沿着沙湖大道晨跑。在沙湖大桥与友谊大道交会的一个在建楼盘外，他经过一个景观池时，因池边沿结冰，不慎滑入水中。他从景观池里爬了起来，虽然没有受伤，但全身湿透，冻得直哆嗦。王先生跑到友谊大道上，一辆出租车停在他面前，10分钟内将他送回了家。

王先生回家后，拿了100元给的哥付车费，对方在他的再三请求下才收下。“如果不是他，说不定我就冻感冒了，还得花很多钱。”

昨日下午，记者联系上这位的哥戢师傅。他表示，这都是他该做的事，反而王先生让他很感动。他说，一方面，的士费只需要15元，他却给了100元；另一方面，王先生回到家，连湿衣服都没换，就第一时间把车费送下楼。





