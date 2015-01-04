广告：湖北手机报图文：床头装门铃随叫随到太婆吃女婿剩饭遭斥责很受伤高铁玩手机坐过站 路上多花了5小时晨练落水打的回家 不换湿衣先送车钱
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第8版 街坊邻里
·广告：湖北手机报
·图文：床头装门铃随叫随到
·太婆吃女婿剩饭遭斥责很受伤
·高铁玩手机坐过站 路上多花了5小时
·晨练落水打的回家 不换湿衣先送车钱
楚天都市报电子版
----  
 
8 街坊邻里 2015.1.4 星期日
晨练落水打的回家 不换湿衣先送车钱
    楚天都市报讯 (记者秦枫)昨日，家住武昌区世纪彩城小区的王先生在晨练途中不慎落入水池，全身湿透，身无分文，幸亏遇上好心的哥将他送回家。回家后，他湿衣服都没来得及换，先拿出100元重谢的哥。
    王先生介绍，昨日早晨，他沿着沙湖大道晨跑。在沙湖大桥与友谊大道交会的一个在建楼盘外，他经过一个景观池时，因池边沿结冰，不慎滑入水中。他从景观池里爬了起来，虽然没有受伤，但全身湿透，冻得直哆嗦。王先生跑到友谊大道上，一辆出租车停在他面前，10分钟内将他送回了家。
    王先生回家后，拿了100元给的哥付车费，对方在他的再三请求下才收下。“如果不是他，说不定我就冻感冒了，还得花很多钱。”
    昨日下午，记者联系上这位的哥戢师傅。他表示，这都是他该做的事，反而王先生让他很感动。他说，一方面，的士费只需要15元，他却给了100元；另一方面，王先生回到家，连湿衣服都没换，就第一时间把车费送下楼。


   