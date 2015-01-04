查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 街坊邻里 ·广告：湖北手机报 ·图文：床头装门铃随叫随到 ·太婆吃女婿剩饭遭斥责很受伤 ·高铁玩手机坐过站 路上多花了5小时 ·晨练落水打的回家 不换湿衣先送车钱 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 广告：湖北手机报 · 图文：床头装门铃随叫随到 · 太婆吃女婿剩饭遭斥责很受伤 · 高铁玩手机坐过站 路上多花了5 · 晨练落水打的回家 不换湿衣先送 8 街坊邻里 2015.1.4 星期日 高铁玩手机坐过站 路上多花了5小时 楚天都市报讯 （记者许洋）在列车上玩手机，看到一条“奇葩”吐槽帖，竟然入神到忘记下车。发现自己坐过站时，已经晚了。昨日，家住友谊大道万科金域华府的林先生跟朋友们分享自己的经历，大家都吐槽他才是奇葩。

前日早上9点，林先生出差归来，从广州南站坐高铁返回武汉。中午12点50分，列车到达武汉站时，林先生在手机上看到一则帖子，讲述了几名女大学生吐槽宿舍内的各种“奇葩”事件。就这样，本该下车的林先生只顾着看手机，边看边笑，完全没有注意到身边的动静。列车出站几分钟后，林先生站起身准备下车，却发现该车早已过站。

无奈之下，林先生只好求助列车长，该趟列车抵达下一站郑州后，工作人员经过协调，将他送上一班从郑州前往武汉的列车。前日下午6点，林先生终于回到武汉，他笑着说：“多花了5小时才回家，下次坐高铁，再也不敢这么投入玩手机了。”





