广告：湖北手机报图文：床头装门铃随叫随到太婆吃女婿剩饭遭斥责很受伤高铁玩手机坐过站 路上多花了5小时晨练落水打的回家 不换湿衣先送车钱
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 第8版 街坊邻里
·广告：湖北手机报
·图文：床头装门铃随叫随到
·太婆吃女婿剩饭遭斥责很受伤
·高铁玩手机坐过站 路上多花了5小时
·晨练落水打的回家 不换湿衣先送车钱
楚天都市报电子版
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8 街坊邻里 2015.1.4 星期日
高铁玩手机坐过站 路上多花了5小时
    楚天都市报讯 （记者许洋）在列车上玩手机，看到一条“奇葩”吐槽帖，竟然入神到忘记下车。发现自己坐过站时，已经晚了。昨日，家住友谊大道万科金域华府的林先生跟朋友们分享自己的经历，大家都吐槽他才是奇葩。
    前日早上9点，林先生出差归来，从广州南站坐高铁返回武汉。中午12点50分，列车到达武汉站时，林先生在手机上看到一则帖子，讲述了几名女大学生吐槽宿舍内的各种“奇葩”事件。就这样，本该下车的林先生只顾着看手机，边看边笑，完全没有注意到身边的动静。列车出站几分钟后，林先生站起身准备下车，却发现该车早已过站。
    无奈之下，林先生只好求助列车长，该趟列车抵达下一站郑州后，工作人员经过协调，将他送上一班从郑州前往武汉的列车。前日下午6点，林先生终于回到武汉，他笑着说：“多花了5小时才回家，下次坐高铁，再也不敢这么投入玩手机了。”


   