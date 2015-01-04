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第8版 街坊邻里
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·图文：床头装门铃随叫随到
·太婆吃女婿剩饭遭斥责很受伤
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·晨练落水打的回家 不换湿衣先送车钱
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太婆吃女婿剩饭遭斥责很受伤
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高铁玩手机坐过站 路上多花了5
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晨练落水打的回家 不换湿衣先送
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街坊邻里
2015.1.4 星期日
高铁玩手机坐过站 路上多花了5小时
楚天都市报讯 （记者许洋）在列车上玩手机，看到一条“奇葩”吐槽帖，竟然入神到忘记下车。发现自己坐过站时，已经晚了。昨日，家住友谊大道万科金域华府的林先生跟朋友们分享自己的经历，大家都吐槽他才是奇葩。
前日早上9点，林先生出差归来，从广州南站坐高铁返回武汉。中午12点50分，列车到达武汉站时，林先生在手机上看到一则帖子，讲述了几名女大学生吐槽宿舍内的各种“奇葩”事件。就这样，本该下车的林先生只顾着看手机，边看边笑，完全没有注意到身边的动静。列车出站几分钟后，林先生站起身准备下车，却发现该车早已过站。
无奈之下，林先生只好求助列车长，该趟列车抵达下一站郑州后，工作人员经过协调，将他送上一班从郑州前往武汉的列车。前日下午6点，林先生终于回到武汉，他笑着说：“多花了5小时才回家，下次坐高铁，再也不敢这么投入玩手机了。”