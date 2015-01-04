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 第8版 街坊邻里
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·太婆吃女婿剩饭遭斥责很受伤
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楚天都市报电子版
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8 街坊邻里 2015.1.4 星期日
太婆吃女婿剩饭遭斥责很受伤
    楚天都市报讯 □本报记者周蕾

    丈母娘吃了几口女婿碗里的剩饭，本想让女婿“不见外”，没想到女儿当场出言喝止。一场温馨的节日家宴尴尬收尾。昨日，当事人徐太婆委屈不已，不停地问记者：“这么做，真的遭人嫌吗？”
    徐太婆家住武昌区蔡家嘴社区。前晚，徐太婆和女儿、女婿以及外孙女一家三口一起吃晚饭过节，饭菜颇为丰盛，一家人边吃边聊，气氛融洽。
    女婿的第二碗饭吃了一大半，摸了摸肚子说：“撑不下去了！”他放下碗筷准备离席。这时，徐太婆把碗端了起来，将剩饭扒进自己的嘴里。女婿顿时傻了眼，欲言又止。“干什么呀？又不是没你吃的！”女儿边说边将徐太婆手中的碗抢过来，用力放到桌子上。
    徐太婆解释道：“都是一家人，又没有传染病，怎么不能吃？你小时候的剩饭还不是我吃的！”女儿听了非但不理解，还吼道：“自己吃自己碗里的饭，不要搞得跟‘乞丐’样。”
    昨日，徐太婆越想越委屈，她说，以前总要替女儿“扫碗底”，她觉得吃子女的剩饭是一种母爱的表现。可她没想到，用同样的方式表达对女婿的感情，却遭到嫌弃。“我没把女婿当外人，他应该心里感到格外温暖才对啊。”徐太婆还说，她不是第一次吃女婿的剩饭，只是平常他们没注意到。
    昨日，记者联系到徐太婆的女儿张女士。张女士说，她之所以那么大反应，是因为吃剩饭既不卫生，也不体面。而且，就算把女婿当亲儿子，这种行为也不太合适，让女婿很尴尬，“他感觉自己剩饭是做错了事，让父母承担后果。”得知徐太婆还在怄气，张女士表示，将认真向她道歉，并说明自己的想法。


   