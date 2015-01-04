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晨练落水打的回家 不换湿衣先送
8
街坊邻里
2015.1.4 星期日
六旬儿媳悉心侍奉八旬婆婆15年
图文：床头装门铃随叫随到
楚天都市报讯 图为：田玲玲（图左）帮婆婆梁幼棠穿衣服
（记者刘晨玮 通讯员罗秋玲）汉口四唯街六合社区田玲玲今年64岁了，头发已经白了大半，腿脚不太好，腰也经常疼。但她不服老，常说自己必须健健康康的，因为“奶奶还得我照顾”。田玲玲口中的“奶奶”，是她89岁的婆婆梁幼棠。在街坊领居眼里，田玲玲是出了名的孝顺儿媳。
婆婆住大房 儿媳住小房
昨日下午，89岁的梁幼棠靠在床头，电视里放着新闻节目，一旁，田玲玲正在打扫卫生。两人不时聊两句闲话，说到高兴事时，婆媳俩一起哈哈大笑。
田玲玲与丈夫、婆婆梁幼棠住在六合社区，家里是两室一厅。15年前，梁幼棠刚过来，田玲玲就将自己住着的大房间腾给她，因为那间房既安静又暖和，夫妻俩则搬到另一间小屋里去。梁幼棠早年丧夫，独自拉扯大4个儿子。之前在儿子们家中轮流住，后来就一直住在大儿子尹梁和儿媳田玲玲家中。
5年前，梁幼棠在上山扫墓的途中，不慎伤了腰，被诊断为“脊椎压缩性骨折”，因为年纪大了，始终难以复原。医生建议她尽可能多躺在床上。为了不让梁幼棠因长期卧床而生出褥疮，田玲玲每天为她翻身、擦澡，每天早上打开窗户通风。
田玲玲对婆婆好，街坊们都看在眼里。街坊徐太婆说，小田他们家没有味道，房间从来干干净净，“我们都蛮羡慕梁太婆有福气。”
床头装门铃 空调全天开
两年前，梁幼棠患上白内障，虽然做了手术，但视力下降严重，双眼几近失明。即便如此，她能做的事坚持自己做，每天早上摸到卫生间刷牙洗脸。担心婆婆走路摔倒，田玲玲规定，家里谁都不能随意挪动家具，儿子儿媳回来吃顿饭，她也再三强调：“换下来的鞋子，不能乱丢！”
“早上吃面条，中午摊软饼，喝杯牛奶，晚上的饭得单独煮，烂烂的米，她才好咬。”婆婆的饮食习惯，田玲玲倒背如流。吃完晚饭，梁幼棠的习惯是“听”电视，听着听着就睡着了，田玲玲轻手轻脚地走进来查房。
这个冬天不太冷，梁幼棠老是嚷嚷着要关掉空调，田玲玲却不准，她还摸出了空调温度的规律，“白天21℃，进进出出的会带走热气，晚上不能高，18℃刚好，否则奶奶会出汗。”
梁幼棠骨折那年，床头就装上了门铃，她一按，田玲玲就起床过来。有一回，梁幼棠躺在床上，一口浓痰哽在喉咙，正是这个门铃，将她从生死线边上拉了回来。其实，即便门铃一夜不响，田玲玲也会过来看看她。
“孝顺会传递。”田玲玲说，去年冬天，她的儿媳妇张颖买来几双皮拖鞋，进门就拿了一双进了梁幼棠的房间，蹲下身为她试拖鞋大小。看到这一幕，田玲玲心里感动不已。
前不久，社区群干上门登记时，误以为两人是母女关系，梁幼棠不解释，反而有些得意地说：“玲玲就是我姑娘啊。”