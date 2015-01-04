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偷走23份快递件 送回少量索奖
7
社会写真
2015.1.4 星期日
偷走23份快递件 送回少量索奖励
贪心的窃贼被判入狱半年
楚天都市报讯 （记者袁黎 通讯员高新）趁快递员上楼送快递，将其放在楼下的23份快递件偷走，而后持其中部分以拾金不昧向快递公司索要奖赏。记者昨悉，拾金不昧者真实身份被戳穿后，被东湖高新法院以偷盗罪判刑半年。
去年3月24日上午，光谷某小区，快递员上楼去送快递，将电动车暂停在楼下。没想到，等他下楼来，车上23份待投的快递全都不翼而飞，赶紧报警。
几天后，一男子拿着部分失窃的快递件来到快递公司，说是在路边捡到的，要求给点奖励费，公司向这位拾金不昧者支付了1300元，打开看时是一些文件、身份证等不能兑成钱的快递件。3个月后，警方通过调查终于将窃贼抓获，快递公司前往辨认，正是先前号称拾金不昧索奖金的男子唐某。案发后，唐某的家属退赔快递公司8200元损失，以求对其从轻处罚。