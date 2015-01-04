查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 社会写真 ·图文：唱KTV开怀畅饮 埋单时蹊跷爬窗坠亡 ·图文：我当你的眼睛来看新年音乐会 ·百余家武汉机关公众可上网打分 ·民工爬塔吊讨薪 公益律师伸援手 ·偷走23份快递件 送回少量索奖励 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：唱KTV开怀畅饮 埋单时 · 图文：我当你的眼睛来看新年音乐 · 百余家武汉机关公众可上网打分 · 民工爬塔吊讨薪 公益律师伸援手 · 偷走23份快递件 送回少量索奖 7 社会写真 2015.1.4 星期日 偷走23份快递件 送回少量索奖励 贪心的窃贼被判入狱半年 楚天都市报讯 （记者袁黎 通讯员高新）趁快递员上楼送快递，将其放在楼下的23份快递件偷走，而后持其中部分以拾金不昧向快递公司索要奖赏。记者昨悉，拾金不昧者真实身份被戳穿后，被东湖高新法院以偷盗罪判刑半年。

去年3月24日上午，光谷某小区，快递员上楼去送快递，将电动车暂停在楼下。没想到，等他下楼来，车上23份待投的快递全都不翼而飞，赶紧报警。

几天后，一男子拿着部分失窃的快递件来到快递公司，说是在路边捡到的，要求给点奖励费，公司向这位拾金不昧者支付了1300元，打开看时是一些文件、身份证等不能兑成钱的快递件。3个月后，警方通过调查终于将窃贼抓获，快递公司前往辨认，正是先前号称拾金不昧索奖金的男子唐某。案发后，唐某的家属退赔快递公司8200元损失，以求对其从轻处罚。





