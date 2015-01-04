查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 社会写真 ·图文：唱KTV开怀畅饮 埋单时蹊跷爬窗坠亡 ·图文：我当你的眼睛来看新年音乐会 ·百余家武汉机关公众可上网打分 ·民工爬塔吊讨薪 公益律师伸援手 ·偷走23份快递件 送回少量索奖励 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：唱KTV开怀畅饮 埋单时 · 图文：我当你的眼睛来看新年音乐 · 百余家武汉机关公众可上网打分 · 民工爬塔吊讨薪 公益律师伸援手 · 偷走23份快递件 送回少量索奖 7 社会写真 2015.1.4 星期日 民工爬塔吊讨薪 公益律师伸援手 楚天都市报讯 （记者余皓）来汉农民工因对工伤赔偿不满爬施工塔吊，本报公益律师出手相助。记者昨悉，获法律援助的农民工老吴已顺利拿到赔款12万元。

去年7月15日下午，来汉打工的四川农民工老吴在作业时被机器挤伤，腿部以下有骨折。老吴向工地老板及包工头索赔误工损失等赔偿未果，于去年10月21日上午竟爬上武汉地铁3号线19标段的塔吊行车，要求讨薪。本报楚天公益律师团律师朱宏伟得知情况后，与一起工作的杨雄律师赶往现场，承诺为老吴提供法律援助，说服老吴走下了塔吊。

两位律师随后成为老吴的免费代理人，奔波于劳动监察部门、施工单位，极力协调终于达成调解，在汉施工的江苏某建设工程公司同意赔偿12万元。上月中旬，老吴顺利拿到赔款。





