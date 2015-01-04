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民工爬塔吊讨薪 公益律师伸援手
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社会写真
2015.1.4 星期日
民工爬塔吊讨薪 公益律师伸援手
楚天都市报讯 （记者余皓）来汉农民工因对工伤赔偿不满爬施工塔吊，本报公益律师出手相助。记者昨悉，获法律援助的农民工老吴已顺利拿到赔款12万元。
去年7月15日下午，来汉打工的四川农民工老吴在作业时被机器挤伤，腿部以下有骨折。老吴向工地老板及包工头索赔误工损失等赔偿未果，于去年10月21日上午竟爬上武汉地铁3号线19标段的塔吊行车，要求讨薪。本报楚天公益律师团律师朱宏伟得知情况后，与一起工作的杨雄律师赶往现场，承诺为老吴提供法律援助，说服老吴走下了塔吊。
两位律师随后成为老吴的免费代理人，奔波于劳动监察部门、施工单位，极力协调终于达成调解，在汉施工的江苏某建设工程公司同意赔偿12万元。上月中旬，老吴顺利拿到赔款。