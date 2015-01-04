查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 社会写真 ·图文：唱KTV开怀畅饮 埋单时蹊跷爬窗坠亡 ·图文：我当你的眼睛来看新年音乐会 ·百余家武汉机关公众可上网打分 ·民工爬塔吊讨薪 公益律师伸援手 ·偷走23份快递件 送回少量索奖励 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：唱KTV开怀畅饮 埋单时 · 图文：我当你的眼睛来看新年音乐 · 百余家武汉机关公众可上网打分 · 民工爬塔吊讨薪 公益律师伸援手 · 偷走23份快递件 送回少量索奖 7 社会写真 2015.1.4 星期日 百余家武汉机关公众可上网打分 楚天都市报讯 （记者刘春燕）过去一年，市、区百余家党政机关的效率、作风是否合格？记者昨悉，2014年武汉绩效管理社会评价启动，吁请社会公众在1月20日前上网对其评价打分。

涉及评价打分的对象为武汉市各区、市直机关，共113家，1446项绩效指标。即日起至20日，公众可登录“武汉综合考评网”（http://www.whkpb.gov.cn）网上评价栏目，查看这些责任单位绩效目标设置和完成情况，并在对应生成的调查问卷上评价打分，提出意见建议。

武汉市考评办称，此次启用社会评价对党政机关绩效考评，主要是通过网上打分来进行，参与打分者不记名，由组织方严格保密。





