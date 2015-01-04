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 第7版 社会写真
·图文：唱KTV开怀畅饮 埋单时蹊跷爬窗坠亡
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·百余家武汉机关公众可上网打分
·民工爬塔吊讨薪 公益律师伸援手
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楚天都市报电子版
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7 社会写真 2015.1.4 星期日
百余家武汉机关公众可上网打分
    楚天都市报讯 （记者刘春燕）过去一年，市、区百余家党政机关的效率、作风是否合格？记者昨悉，2014年武汉绩效管理社会评价启动，吁请社会公众在1月20日前上网对其评价打分。
    涉及评价打分的对象为武汉市各区、市直机关，共113家，1446项绩效指标。即日起至20日，公众可登录“武汉综合考评网”（http://www.whkpb.gov.cn）网上评价栏目，查看这些责任单位绩效目标设置和完成情况，并在对应生成的调查问卷上评价打分，提出意见建议。
    武汉市考评办称，此次启用社会评价对党政机关绩效考评，主要是通过网上打分来进行，参与打分者不记名，由组织方严格保密。


   