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 第7版 社会写真
·图文：唱KTV开怀畅饮 埋单时蹊跷爬窗坠亡
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楚天都市报电子版
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7 社会写真 2015.1.4 星期日
图文：我当你的眼睛来看新年音乐会
    楚天都市报讯 图为：陈虹（后排右）等一批志愿者在向盲童们讲解演奏的盛况

    □本报记者聂丽娟 通讯员徐萍 汪媛 吴宪 摄影：记者宋枕涛

    “我的梦想是当一名歌手或者艺术家，你的梦想呢？”坐在明亮宽敞的琴台大剧院音乐厅观众席上，8岁的志愿者洪志轩与身边的盲童甘文俊兴奋地讨论。
    “我的梦想是当音乐家，有一天也能来这里演出。”甘文俊说。“那我们同台演出，我还来当你的眼睛！”小志轩的话逗乐了小文俊，两个孩子会心地笑。
    甘文俊是昨晚97名盲童观众里中的一位，来自武汉盲校。洪志轩则是120名帮助盲童的志愿者之一。上月19日起，本报联手武商广场启动助视障儿童共赴“2015维也纳管弦乐团新年音乐会”行动，经网络报名招募到120名志愿者，帮助盲童欣赏2015年维也纳管弦乐团新年音乐会。
    下午6点半，97名盲童在志愿者的搀扶下，提早进入音乐厅候场。演出开始前，一个个志愿者们将曲目单拿到盲童跟前，耐心讲解。《蓝色多瑙河》、《卡门》、《南方玫瑰圆舞曲》……11支世界经典曲让这些盲童无比沉浸在艺术殿堂的享受中。
    “我也听过《土耳其进行曲》，但没有现场欣赏这么感到震撼，感谢陈虹阿姨给我的讲解。”盲童王浩迫不及待地对记者说。
    从法国归来的志愿者女白领陈虹告诉记者，帮视障孩子欣赏音乐会，非常有意义，“下次有机会，我还会来报名当他们的眼睛”。


   