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 第7版 社会写真
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楚天都市报电子版
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7 社会写真 2015.1.4 星期日
图文：唱KTV开怀畅饮 埋单时蹊跷爬窗坠亡
法官称死因无从查证 同伴及KTV老板都要担责
    楚天都市报讯 □本报记者袁黎

    在KTV唱完歌准备结账时，喝高酒的男子却爬二楼包房的窗户坠亡。
    突发惨祸究竟为何？死者家属称其是因酒醉误入事发包间坠亡；但KTV老板及死者同伴却认为是死者想飞单而去爬窗所致。死者家属将与死者一同唱歌的歌友、KTV老板都告上了法庭。
    记者昨日从青山区法院得知，该起意外坠亡事件中，法官认为KTV老板、死者同伴没尽到安全照顾的义务，判决两者各赔偿死者家属2.9万元。

    KTV蹊跷坠亡事件

    事发于2013年12月27日凌晨1点多，青山区一KTV外出现一阵骚乱——一年轻男子被发现从二楼坠落。
    男子被送医抢救宣告不治。他姓周，年仅21岁，此前26日晚上，他与同伴小刘一起到这家KTV二楼一包间内消费唱歌，边唱边喝酒，一直玩到凌晨1时许。准备结账时，小周却悄悄地从唱歌包间的隔壁包房窗口坠亡。
    去年9月，死者家属将事发当晚与小周一同在KTV消费的小刘以及KTV老板告上法院索赔42万余元。
    悲痛欲绝的家属认为，小周肯定是因酒喝多了神志不清，误入隔壁包间才酿成悲剧。事发KTV包房的窗户没有防护措施、没有工作人员劝阻、同伴小刘未及时照看好醉酒人，都是导致悲剧的原因。

    老板称死者是想飞单

    但KTV老板认为死者的爬窗动机是为了飞单，而同样作为被告的死者同伴小刘也认为如此。
    原来，出事前小刘与小周准备埋单走人，结果发现带的钱还差200元，两人只好又从收银台返回到二楼包间。就在小刘准备打电话找人借钱时，小周却不知何时进了隔壁包间坠楼。“为结账的事，他俩来回几趟，跟收银台协商要赊欠，并不是醉得很厉害。”KTV老板胡某觉得委屈，他说，小周唱歌的包间没有窗户，谁想到他会跑到隔壁去，而且隔壁包间的窗户本来上了锁，也被他打开，结账时工作人员没有与他发生任何争执、纠纷。胡某和小刘都认为，小周是因为想从窗口逃离飞单，是有意识地去爬窗而非醉酒误入。
    两被告在法庭上表示，愿意给死者家属一些补偿金但拒绝赔偿。

    同伴和KTV都有责任

    青山区法院调取事发后的警方调查笔录，证实悲剧发生前小周喝了很多酒，埋单时出现差钱的尴尬，小周自行走入隔壁包间。
    究竟是酒后神志不清误入隔壁包间还是有意去翻窗逃单？法官称死者翻窗的动因已无从查证，但KTV明知道小周喝多了，却未进行必要的照管，没能制止翻窗，小刘作为同行者也未尽到照顾，两者都有一定责任。同时，小周本人饮酒，自己有很大责任。
    上月19日，法院下达一审判决，判决胡某和小刘分别承担5%的责任，各赔偿死者家属2.9万元。


 