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搅拌车撞倒电动车 一对母子双双
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第一现场
2015.1.4 星期日
搅拌车撞倒电动车 一对母子双双殒命
楚天都市报讯 （记者杨波）昨日中午12时许，汉口三环线与姑李路交汇路口附近，一辆搅拌车夺走一对母子的生命。
事发后，记者赶到事故地点，看到现场已被清理。
目击者称，当时搅伴车驶至路口时，与一辆电动车相撞，电动车上有一名女子和一名小孩，事故致女子和小孩当场死亡。
警方则介绍，死者为一对母子，母亲37岁，儿子5岁。目前，他们已控制肇事司机调查。
此外，记者采访时，附近多名居民反映，现场的弯道处，曾多次发生交通事故。