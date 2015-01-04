图文：民警当“人肉垫”温情救助专业矿山救援队抵汉搜救图文：鱼贩挨户拍门喊醒熟睡人台球厅凌晨起火 200居民紧急疏散下车忘拿购物袋 公交人热心送还小伙驾车油门当刹车搅拌车撞倒电动车 一对母子双双殒命
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 第6版 第一现场
·图文：民警当“人肉垫”温情救助
·专业矿山救援队抵汉搜救
·图文：鱼贩挨户拍门喊醒熟睡人
·台球厅凌晨起火 200居民紧急疏散
·下车忘拿购物袋 公交人热心送还
·小伙驾车油门当刹车
·搅拌车撞倒电动车 一对母子双双殒命
楚天都市报电子版
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6 第一现场 2015.1.4 星期日
搅拌车撞倒电动车 一对母子双双殒命
    楚天都市报讯 （记者杨波）昨日中午12时许，汉口三环线与姑李路交汇路口附近，一辆搅拌车夺走一对母子的生命。
    事发后，记者赶到事故地点，看到现场已被清理。
    目击者称，当时搅伴车驶至路口时，与一辆电动车相撞，电动车上有一名女子和一名小孩，事故致女子和小孩当场死亡。
    警方则介绍，死者为一对母子，母亲37岁，儿子5岁。目前，他们已控制肇事司机调查。
    此外，记者采访时，附近多名居民反映，现场的弯道处，曾多次发生交通事故。


   