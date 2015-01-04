图文：民警当“人肉垫”温情救助专业矿山救援队抵汉搜救图文：鱼贩挨户拍门喊醒熟睡人台球厅凌晨起火 200居民紧急疏散下车忘拿购物袋 公交人热心送还小伙驾车油门当刹车搅拌车撞倒电动车 一对母子双双殒命
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 第6版 第一现场
·图文：民警当“人肉垫”温情救助
·专业矿山救援队抵汉搜救
·图文：鱼贩挨户拍门喊醒熟睡人
·台球厅凌晨起火 200居民紧急疏散
·下车忘拿购物袋 公交人热心送还
·小伙驾车油门当刹车
·搅拌车撞倒电动车 一对母子双双殒命
楚天都市报电子版
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6 第一现场 2015.1.4 星期日
小伙驾车油门当刹车
撞伤14岁女孩和一孕妇
    楚天都市报讯 （记者揭明玥）昨日下午，在青山区工业路恩施街东村便民市场，一小伙子驾着面包车在集贸市场送货，误将油门当刹车，冲向旁边的蔬菜摊位，先后撞上一名14岁女孩和一名孕妇，幸好撞上两人前，面包车被一电线杆挡了一下，两人均无生命危险。
    记者来到现场时，肇事车辆刚被交警拖走。
    摊主田女士说，下午1时许，14岁的女儿正坐在摊位前帮忙剥豆米。突然，不远处一辆送货的面包车，突然失控一般，撞上路旁的电线杆后，直接冲上他们的摊位，女儿躲闪不及，被撞倒在地，腿部被撞伤，脸上也受擦伤，而摊位旁正跟她聊天的小王，也被撞了个正着。
    小王的父亲介绍，女儿24岁，已怀孕3个多月。经诊断，小王头部和腿部受伤，幸未伤及胎儿。目前，涉事司机及车主均已被警方控制调查。


   