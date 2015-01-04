查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 第一现场 ·图文：民警当“人肉垫”温情救助 ·专业矿山救援队抵汉搜救 ·图文：鱼贩挨户拍门喊醒熟睡人 ·台球厅凌晨起火 200居民紧急疏散 ·下车忘拿购物袋 公交人热心送还 ·小伙驾车油门当刹车 ·搅拌车撞倒电动车 一对母子双双殒命 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：民警当“人肉垫”温情救助 · 专业矿山救援队抵汉搜救 · 图文：鱼贩挨户拍门喊醒熟睡人 · 台球厅凌晨起火 200居民紧急 · 下车忘拿购物袋 公交人热心送还 · 小伙驾车油门当刹车 · 搅拌车撞倒电动车 一对母子双双 6 第一现场 2015.1.4 星期日 小伙驾车油门当刹车 撞伤14岁女孩和一孕妇 楚天都市报讯 （记者揭明玥）昨日下午，在青山区工业路恩施街东村便民市场，一小伙子驾着面包车在集贸市场送货，误将油门当刹车，冲向旁边的蔬菜摊位，先后撞上一名14岁女孩和一名孕妇，幸好撞上两人前，面包车被一电线杆挡了一下，两人均无生命危险。

记者来到现场时，肇事车辆刚被交警拖走。

摊主田女士说，下午1时许，14岁的女儿正坐在摊位前帮忙剥豆米。突然，不远处一辆送货的面包车，突然失控一般，撞上路旁的电线杆后，直接冲上他们的摊位，女儿躲闪不及，被撞倒在地，腿部被撞伤，脸上也受擦伤，而摊位旁正跟她聊天的小王，也被撞了个正着。

小王的父亲介绍，女儿24岁，已怀孕3个多月。经诊断，小王头部和腿部受伤，幸未伤及胎儿。目前，涉事司机及车主均已被警方控制调查。





