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小伙驾车油门当刹车
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搅拌车撞倒电动车 一对母子双双
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第一现场
2015.1.4 星期日
小伙驾车油门当刹车
撞伤14岁女孩和一孕妇
楚天都市报讯 （记者揭明玥）昨日下午，在青山区工业路恩施街东村便民市场，一小伙子驾着面包车在集贸市场送货，误将油门当刹车，冲向旁边的蔬菜摊位，先后撞上一名14岁女孩和一名孕妇，幸好撞上两人前，面包车被一电线杆挡了一下，两人均无生命危险。
记者来到现场时，肇事车辆刚被交警拖走。
摊主田女士说，下午1时许，14岁的女儿正坐在摊位前帮忙剥豆米。突然，不远处一辆送货的面包车，突然失控一般，撞上路旁的电线杆后，直接冲上他们的摊位，女儿躲闪不及，被撞倒在地，腿部被撞伤，脸上也受擦伤，而摊位旁正跟她聊天的小王，也被撞了个正着。
小王的父亲介绍，女儿24岁，已怀孕3个多月。经诊断，小王头部和腿部受伤，幸未伤及胎儿。目前，涉事司机及车主均已被警方控制调查。