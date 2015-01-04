查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 第一现场 ·图文：民警当“人肉垫”温情救助 ·专业矿山救援队抵汉搜救 ·图文：鱼贩挨户拍门喊醒熟睡人 ·台球厅凌晨起火 200居民紧急疏散 ·下车忘拿购物袋 公交人热心送还 ·小伙驾车油门当刹车 ·搅拌车撞倒电动车 一对母子双双殒命 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：民警当“人肉垫”温情救助 · 专业矿山救援队抵汉搜救 · 图文：鱼贩挨户拍门喊醒熟睡人 · 台球厅凌晨起火 200居民紧急 · 下车忘拿购物袋 公交人热心送还 · 小伙驾车油门当刹车 · 搅拌车撞倒电动车 一对母子双双 6 第一现场 2015.1.4 星期日 下车忘拿购物袋 公交人热心送还 楚天都市报讯 （记者杨波）坐公交车睡着了，醒来匆忙下车，却将购物袋落在车上。电话联系上公交车队查找后，没想到公交车队多方联系将购物袋送了回来。昨日，家住汉口台北路的王先生执意要表达对560车队的感谢。

王先生介绍，前日下午2：30左右，他在东西湖额头湾公交站坐上了一辆560公汽，原本应在建设大道杂技厅站下车，却不知不觉在车上睡着了。醒来时，车已开到长江日报路站。于是，他急忙下车，却忘了装有食用油、牛肉等物的一个购物袋。

于是，他通过114查询，联系上560路公交车队。该队调度员杨女士了解情况后，通过内部GPS系统，迅速找到其遗落的购物袋，并让一名司机吴志春师傅，将他的购物袋带至离其家最近的建设大道杂技厅站交接。当晚7时许，王先生如约从吴师傅手中领回购物袋。





