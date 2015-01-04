图文：民警当“人肉垫”温情救助专业矿山救援队抵汉搜救图文：鱼贩挨户拍门喊醒熟睡人台球厅凌晨起火 200居民紧急疏散下车忘拿购物袋 公交人热心送还小伙驾车油门当刹车搅拌车撞倒电动车 一对母子双双殒命
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 第6版 第一现场
·图文：民警当“人肉垫”温情救助
·专业矿山救援队抵汉搜救
·图文：鱼贩挨户拍门喊醒熟睡人
·台球厅凌晨起火 200居民紧急疏散
·下车忘拿购物袋 公交人热心送还
·小伙驾车油门当刹车
·搅拌车撞倒电动车 一对母子双双殒命
楚天都市报电子版
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6 第一现场 2015.1.4 星期日
下车忘拿购物袋 公交人热心送还
    楚天都市报讯 （记者杨波）坐公交车睡着了，醒来匆忙下车，却将购物袋落在车上。电话联系上公交车队查找后，没想到公交车队多方联系将购物袋送了回来。昨日，家住汉口台北路的王先生执意要表达对560车队的感谢。
    王先生介绍，前日下午2：30左右，他在东西湖额头湾公交站坐上了一辆560公汽，原本应在建设大道杂技厅站下车，却不知不觉在车上睡着了。醒来时，车已开到长江日报路站。于是，他急忙下车，却忘了装有食用油、牛肉等物的一个购物袋。
    于是，他通过114查询，联系上560路公交车队。该队调度员杨女士了解情况后，通过内部GPS系统，迅速找到其遗落的购物袋，并让一名司机吴志春师傅，将他的购物袋带至离其家最近的建设大道杂技厅站交接。当晚7时许，王先生如约从吴师傅手中领回购物袋。


   