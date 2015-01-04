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第6版 第一现场
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·专业矿山救援队抵汉搜救
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·台球厅凌晨起火 200居民紧急疏散
·下车忘拿购物袋 公交人热心送还
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台球厅凌晨起火 200居民紧急
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搅拌车撞倒电动车 一对母子双双
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第一现场
2015.1.4 星期日
台球厅凌晨起火 200居民紧急疏散
楚天都市报讯 （记者简杰 实习生汪梦丽）昨日凌晨，洪山区石牌岭路珞南街石牌社区竹苑小区1号楼发生一起火灾，近200居民紧急疏散，幸未造成人员伤亡。
知情者介绍，该楼是一栋商住混和，一楼是一家超市，二楼是宾馆和网吧，三楼则是一家面积100多平方米的台球厅，四楼以上则为居民住宅。
昨日上午，记者赶到现场，看到起火的台球厅，里面已烧成焦黑一片。附近居民介绍，凌晨1时许，楼内起火后，消防和社区人员迅速赶到，他们一边忙着救火，一边挨家挨户敲门疏散居民，因处置及时，数内的近200居民都有惊无险。
目前，起火原因尚在进一步调查中。