图文：民警当“人肉垫”温情救助专业矿山救援队抵汉搜救图文：鱼贩挨户拍门喊醒熟睡人台球厅凌晨起火 200居民紧急疏散下车忘拿购物袋 公交人热心送还小伙驾车油门当刹车搅拌车撞倒电动车 一对母子双双殒命
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 第6版 第一现场
·图文：民警当“人肉垫”温情救助
·专业矿山救援队抵汉搜救
·图文：鱼贩挨户拍门喊醒熟睡人
·台球厅凌晨起火 200居民紧急疏散
·下车忘拿购物袋 公交人热心送还
·小伙驾车油门当刹车
·搅拌车撞倒电动车 一对母子双双殒命
楚天都市报电子版
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6 第一现场 2015.1.4 星期日
台球厅凌晨起火 200居民紧急疏散
    楚天都市报讯 （记者简杰 实习生汪梦丽）昨日凌晨，洪山区石牌岭路珞南街石牌社区竹苑小区1号楼发生一起火灾，近200居民紧急疏散，幸未造成人员伤亡。
    知情者介绍，该楼是一栋商住混和，一楼是一家超市，二楼是宾馆和网吧，三楼则是一家面积100多平方米的台球厅，四楼以上则为居民住宅。
    昨日上午，记者赶到现场，看到起火的台球厅，里面已烧成焦黑一片。附近居民介绍，凌晨1时许，楼内起火后，消防和社区人员迅速赶到，他们一边忙着救火，一边挨家挨户敲门疏散居民，因处置及时，数内的近200居民都有惊无险。
    目前，起火原因尚在进一步调查中。


   