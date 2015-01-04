查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 第一现场 ·图文：民警当“人肉垫”温情救助 ·专业矿山救援队抵汉搜救 ·图文：鱼贩挨户拍门喊醒熟睡人 ·台球厅凌晨起火 200居民紧急疏散 ·下车忘拿购物袋 公交人热心送还 ·小伙驾车油门当刹车 ·搅拌车撞倒电动车 一对母子双双殒命 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：民警当“人肉垫”温情救助 · 专业矿山救援队抵汉搜救 · 图文：鱼贩挨户拍门喊醒熟睡人 · 台球厅凌晨起火 200居民紧急 · 下车忘拿购物袋 公交人热心送还 · 小伙驾车油门当刹车 · 搅拌车撞倒电动车 一对母子双双 6 第一现场 2015.1.4 星期日 台球厅凌晨起火 200居民紧急疏散 楚天都市报讯 （记者简杰 实习生汪梦丽）昨日凌晨，洪山区石牌岭路珞南街石牌社区竹苑小区1号楼发生一起火灾，近200居民紧急疏散，幸未造成人员伤亡。

知情者介绍，该楼是一栋商住混和，一楼是一家超市，二楼是宾馆和网吧，三楼则是一家面积100多平方米的台球厅，四楼以上则为居民住宅。

昨日上午，记者赶到现场，看到起火的台球厅，里面已烧成焦黑一片。附近居民介绍，凌晨1时许，楼内起火后，消防和社区人员迅速赶到，他们一边忙着救火，一边挨家挨户敲门疏散居民，因处置及时，数内的近200居民都有惊无险。

目前，起火原因尚在进一步调查中。





