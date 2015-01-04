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第6版 第一现场
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·专业矿山救援队抵汉搜救
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图文：民警当“人肉垫”温情救助
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专业矿山救援队抵汉搜救
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台球厅凌晨起火 200居民紧急
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搅拌车撞倒电动车 一对母子双双
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第一现场
2015.1.4 星期日
3栋民房火烧连营 屋主浑然不觉
图文：鱼贩挨户拍门喊醒熟睡人
楚天都市报讯 图为：火灾现场 记者曲严摄
（记者揭明玥）昨日凌晨，在江夏区流芳老街农机厂对面，一栋3层楼私房顶层着火，引燃隔壁左右两家住户，所幸路人及时发现，挨户拍门叫醒住户并报警，这才没有造成人员伤亡。
在流芳路集市上卖鱼的摊贩严先生介绍，凌晨6时许，他刚下完鱼，突然看到街对面不远的私房顶楼正在冒烟，且越来越浓。他立即提醒另一摊贩报警，并迅速跑过去查看情况。因几栋私房几乎都是彼此连着，无法确定到底哪家着火，他便一家家使劲敲着门，并大喊“着火了，快醒醒”，几户居民才迅速逃离火场报警。几十分钟后，消防赶到将火扑灭。
昨日上午，记者闻讯赶至现场，看到相邻的3栋3层楼的民房，屋顶全部被烧洞穿，三楼的家具和电器均被焚毁，二楼也成了水帘洞。
失火居民张先生说：“所幸鱼贩拍门警醒，不然就被困在火场了。”据悉，火灾造成约6万元损失，有关方面初步判定为电线老化引起。