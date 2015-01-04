查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 第一现场 ·图文：民警当“人肉垫”温情救助 ·专业矿山救援队抵汉搜救 ·图文：鱼贩挨户拍门喊醒熟睡人 ·台球厅凌晨起火 200居民紧急疏散 ·下车忘拿购物袋 公交人热心送还 ·小伙驾车油门当刹车 ·搅拌车撞倒电动车 一对母子双双殒命 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：民警当“人肉垫”温情救助 · 专业矿山救援队抵汉搜救 · 图文：鱼贩挨户拍门喊醒熟睡人 · 台球厅凌晨起火 200居民紧急 · 下车忘拿购物袋 公交人热心送还 · 小伙驾车油门当刹车 · 搅拌车撞倒电动车 一对母子双双 6 第一现场 2015.1.4 星期日 3栋民房火烧连营 屋主浑然不觉 图文：鱼贩挨户拍门喊醒熟睡人 楚天都市报讯 图为：火灾现场 记者曲严摄



（记者揭明玥）昨日凌晨，在江夏区流芳老街农机厂对面，一栋3层楼私房顶层着火，引燃隔壁左右两家住户，所幸路人及时发现，挨户拍门叫醒住户并报警，这才没有造成人员伤亡。

在流芳路集市上卖鱼的摊贩严先生介绍，凌晨6时许，他刚下完鱼，突然看到街对面不远的私房顶楼正在冒烟，且越来越浓。他立即提醒另一摊贩报警，并迅速跑过去查看情况。因几栋私房几乎都是彼此连着，无法确定到底哪家着火，他便一家家使劲敲着门，并大喊“着火了，快醒醒”，几户居民才迅速逃离火场报警。几十分钟后，消防赶到将火扑灭。

昨日上午，记者闻讯赶至现场，看到相邻的3栋3层楼的民房，屋顶全部被烧洞穿，三楼的家具和电器均被焚毁，二楼也成了水帘洞。

失火居民张先生说：“所幸鱼贩拍门警醒，不然就被困在火场了。”据悉，火灾造成约6万元损失，有关方面初步判定为电线老化引起。





