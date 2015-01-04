查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 第一现场 ·图文：民警当“人肉垫”温情救助 ·专业矿山救援队抵汉搜救 ·图文：鱼贩挨户拍门喊醒熟睡人 ·台球厅凌晨起火 200居民紧急疏散 ·下车忘拿购物袋 公交人热心送还 ·小伙驾车油门当刹车 ·搅拌车撞倒电动车 一对母子双双殒命 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：民警当“人肉垫”温情救助 · 专业矿山救援队抵汉搜救 · 图文：鱼贩挨户拍门喊醒熟睡人 · 台球厅凌晨起火 200居民紧急 · 下车忘拿购物袋 公交人热心送还 · 小伙驾车油门当刹车 · 搅拌车撞倒电动车 一对母子双双 6 第一现场 2015.1.4 星期日 地铁施工致天然气泄漏爆炸 两名工人失联 专业矿山救援队抵汉搜救 楚天都市报讯 （记者刘毅 通讯员刘斌）2日凌晨，武汉地铁3号线市民之家站至宏图大道站的地下隧道内发生可燃气体爆炸，导致2名工作人员失去联系。昨日，记者了解到，武汉已制定多套救援方案，而专业的矿山救援队已赶到武汉搜救失联人员。

昨日，记者赶到宏图大道和金银潭大道交会处，看到路口有一个面积数十平方米、深七八米的大坑。地铁施工人员称，坑下面就是地铁的隧道，隧道上面有一根直径约300毫米的天然气管，初步确定为附近天然气管道被挖破，天然气泄漏至地下隧道中造成爆炸。

据介绍，市民之家站至宏图大道站区间长约2000米，目前事故段隧道内天然气浓度很高，而失联的2名工人仍无消息。

昨日上午，武汉已制定多套救援方案，一支专业矿山救援队已从外地抵达武汉搜救。受事故影响，周边约2000天然气用户停气，天然气公司抢修人员铺设新的管网、绕过泄漏点抢修，昨晚6时10分许，周边已经恢复供气。





