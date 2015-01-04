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第一现场
2015.1.4 星期日
地铁施工致天然气泄漏爆炸 两名工人失联
专业矿山救援队抵汉搜救
楚天都市报讯 （记者刘毅 通讯员刘斌）2日凌晨，武汉地铁3号线市民之家站至宏图大道站的地下隧道内发生可燃气体爆炸，导致2名工作人员失去联系。昨日，记者了解到，武汉已制定多套救援方案，而专业的矿山救援队已赶到武汉搜救失联人员。
昨日，记者赶到宏图大道和金银潭大道交会处，看到路口有一个面积数十平方米、深七八米的大坑。地铁施工人员称，坑下面就是地铁的隧道，隧道上面有一根直径约300毫米的天然气管，初步确定为附近天然气管道被挖破，天然气泄漏至地下隧道中造成爆炸。
据介绍，市民之家站至宏图大道站区间长约2000米，目前事故段隧道内天然气浓度很高，而失联的2名工人仍无消息。
昨日上午，武汉已制定多套救援方案，一支专业矿山救援队已从外地抵达武汉搜救。受事故影响，周边约2000天然气用户停气，天然气公司抢修人员铺设新的管网、绕过泄漏点抢修，昨晚6时10分许，周边已经恢复供气。