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 第6版 第一现场
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楚天都市报电子版
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6 第一现场 2015.1.4 星期日
六旬婆婆突发疾病昏倒在地
图文：民警当“人肉垫”温情救助
    楚天都市报讯 图为：民警给婆婆当人肉垫 网友供图

    （记者林永俊 通讯员王金涛）昨日中午12时许，一名六旬婆婆突发心肌梗塞昏倒在地，民警赶到现场后，担心倒在地上的老人着凉加重病情，主动坐到地上当婆婆的“人肉垫”，直到120急救车赶到，赢得众网友点赞。
    昨日中午12时许，在武昌区司门口大成路菜市场旁一副食店中，一名婆婆在店内购物时，突然晕倒在地。附近路人见状，纷纷拨打110和120救助。
    首义警务站民警吴伟接警驱车赶到现场，看到10多平方米的副食店内，一名婆婆倒在冰凉的瓷砖地面上，呼吸微弱，于是他连忙坐在地上，用自己的腿和腹部作人肉靠垫，让婆婆呼吸更顺畅，同时让婆婆的身子能够更暖和些。
    约10分钟后，120急救人员赶来，将婆婆送至武汉市三医院。医生介绍，婆婆系突发心肌梗塞，幸好前期的施救比较及时，目前婆婆经救治已经脱险。
    据了解，婆婆姓李，今年62岁，住在大成路附近，家属称，当时她独自外出买菜，没想到突然发病。昨日，记者看到，有网友将此事发至网上后，不少网友为民警吴伟用身体当人肉垫，甘当婆婆生命病床的行为点赞，更有网友称他为“温暖警哥”。
    据悉，民警吴伟从警16年，具备丰富的紧急救护知识。


 