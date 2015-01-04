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（记者林永俊 通讯员王金涛）昨日中午12时许，一名六旬婆婆突发心肌梗塞昏倒在地，民警赶到现场后，担心倒在地上的老人着凉加重病情，主动坐到地上当婆婆的“人肉垫”，直到120急救车赶到，赢得众网友点赞。

昨日中午12时许，在武昌区司门口大成路菜市场旁一副食店中，一名婆婆在店内购物时，突然晕倒在地。附近路人见状，纷纷拨打110和120救助。

首义警务站民警吴伟接警驱车赶到现场，看到10多平方米的副食店内，一名婆婆倒在冰凉的瓷砖地面上，呼吸微弱，于是他连忙坐在地上，用自己的腿和腹部作人肉靠垫，让婆婆呼吸更顺畅，同时让婆婆的身子能够更暖和些。

约10分钟后，120急救人员赶来，将婆婆送至武汉市三医院。医生介绍，婆婆系突发心肌梗塞，幸好前期的施救比较及时，目前婆婆经救治已经脱险。

据了解，婆婆姓李，今年62岁，住在大成路附近，家属称，当时她独自外出买菜，没想到突然发病。昨日，记者看到，有网友将此事发至网上后，不少网友为民警吴伟用身体当人肉垫，甘当婆婆生命病床的行为点赞，更有网友称他为“温暖警哥”。

据悉，民警吴伟从警16年，具备丰富的紧急救护知识。





