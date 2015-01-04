查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 独家采集 ·图文：青山红房子片区即将华丽转身 ·图文：3年花费30万难阻江城国际班不断升温 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：青山红房子片区即将华丽转 · 图文：3年花费30万难阻江城国 5 独家采集 2015.1.4 星期日 图文：3年花费30万难阻江城国际班不断升温 报考人数和开班量逐年大增 教学与国外高考接轨但并非适合每个人 楚天都市报讯 图为：一个国际班的学生正在上课



□本报记者郭会桥



江城高中国际班招生序幕已开启，虽然学费不菲，但近年来国际班数量大增，学生的报考热情也逐年升温。

去年12月21日，武汉外校美加分校国际高中部（即国际班）进行招生考试，拉开了江城高中国际班招生序幕。记者在现场发现，当天有125名学生参加测试，比上年的72人增加逾七成。据统计，2011年，武汉市经批准开设国际班的高中有6所，而今年这一数字增加至16所。

国际班收费到底为什么如此高昂，其与普通高中有何不同，本报记者进行了走访。



中等生在国际班找回自信



张先生在武汉一所高校任教，培养女儿张菲时，他坚持不送孩子去培优班。初三时，张菲的成绩一直中等。

抱着试一试的心态，张先生为女儿报读了光谷二中国际班。张先生发现，相对于国内教育的“一考定终身”，国际班课程更丰富，更偏重于培养学生的综合素质。

“每晚7时到7时30分，同学们聚在教室里一起看英语新闻，都是全英语的CNN、BBC频道等。”张菲说，这样的课程既能了解国内外大事，还能提高英语能力。此外，国际班的外教喜欢用幽默的方式，带动学生的积极性，并鼓励学生大胆说英语，哪怕错了也没关系。外教也注意保护学生的隐私，不轻易公开学生成绩。

一次，张菲在一个夏令营活动中，因为英语口语出色获得赞许，表现出以往少有的自信，她自己也为此感到十分高兴。



录取门槛逐年提高



像张菲一样，武汉市每年有1200余名学生走进国际班。然而，在一些人眼里，国际班被认为是“学生考不上重点高中，靠家里的经济条件换张国外大学的文凭”。事实真的如此吗？

2014年，手持475分的中考成绩单，已被汉口一所重点高中录取的冯译格，选择了光谷二高国际班，很多人对她的决定不理解。“没什么特别原因，就是希望出国读书。”冯译格说，国外的自然和人文环境都让她向往，所以她选择读国际班为将来的留学做准备。“国际班不是成绩不好的退路，很多尖子生也主动选择国际班。”武汉外校校长李鸿朗说，该校国际班的分数线，每年都超过一批“省示范”的录取线。

武汉外校美加分校高中部教务主任李建忠说，该校国际班今年招满80名学生不难，难的是希望能招到中考分数达到重点高中录取线的“尖子生”。“凡达到这些重点高中分数线的学生，一旦被学校国际班录取，每学期可拿到2万元奖学金。”



高昂花费是否物有所值



说起国际班，高收费是社会对其议论最多之处。家长陈先生给记者算了一笔账：国际班学费、住宿费每学年约为7万元，加上冬令营或夏令营花费，以及托福培训、考试报名费和去香港考SAT的花费，三年下来花费为30余万元。若出国读大学，每年约25万元的开销，7年要花130多万元。

“国内高考竞争激烈，读国际班是另一种评价方式，孩子将来也能进入世界排名靠前的大学。”陈先生认为，与其在国内读一个普通大学，不如把孩子送去国外大学接受更实用的教育。

光谷二高国际部老师施叔范说，国际班是为了培养学生独立生活能力，以及自主性思维，让学生提前适应国外教育。除了加强语言学习，也有一系列针对申请国外高校开设的大学选修课程，如果能取得额外的大学预修课程的成绩和学分，可以增加申请国外优秀大学的竞争优势。



国际班并非适合所有人



“国际班对于学生的英语、数学等水平要求比较高。”华中科大附中校长熊孝广提醒，一些国际班是针对申请国外高校而设，课程等都不适合国内高考模式，如果跟不上，最后很有可能会得不偿失。所以，不是每个孩子都能适应国际班的教学模式和心理要求。家长在帮助孩子做选择时，不仅要算好经济账，还要根据孩子的实际情况做好学习和就业规划。

在武汉一中校长库路看来，“学霸级”的孩子并不适合上国际班，综合素质较好的学生比较适合。

此外，记者在采访中发现，少数国际班在招生、收费、颁证方面不够规范；主管部门也存在审批把关不严、监管缺失等问题，造成国际班办学质量良莠不齐。

“目前，武汉一些高中的国际班分为两种，一种是国内班，另一种是出国班。国内班的课程与本校差别不大，出国班才有出国课程。”武汉一所高中负责人介绍，国内班学费为每年1.2万元，出国班每年6万至7万元。“每所学校出国班的课程不同，培养方式不同，收费标准不一，教育部门对这方面的收费也没有明文规定。”





