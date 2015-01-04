查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 独家采集 ·图文：青山红房子片区即将华丽转身 ·图文：3年花费30万难阻江城国际班不断升温 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：青山红房子片区即将华丽转 · 图文：3年花费30万难阻江城国 5 独家采集 2015.1.4 星期日 变身工业文化展示庭园 廊桥直通江边旅游码头 图文：青山红房子片区即将华丽转身 楚天都市报讯 图为：红房子是武汉工业的历史见证



□本报记者刘利鹏 摄影：记者王翮



作为曾经青山区工业化的象征，始建于上世纪50年代的红房子是整整两代人的记忆。

半个多世纪光阴流转，红房子渐渐老去。记者从日前召开的青山区两会上了解到，青山红房子街区将规划建设为文化旅游区，以创意文化、旅游休闲为主题，突出红房子街区保护性开发，形成当代工业文化展示区。原住民将在开发企业确定后陆续迁出。



红房子已超期服役30年



“在这里住着，真有点提心吊胆。”53岁的徐燕手指自家的房顶对记者说。徐燕家住青山区红钢城街8街坊20门9号。这里相邻的几个街坊，是青山最早兴建的一批工人住宅，房屋全由红砖红瓦筑成，俗称红房子，迄今已有56年历史。当年兴建时，在苏联专家的建议下，红房子设计成了苏联风格：一个个小围合式住宅楼中是宽阔的绿化带，围合式住宅楼又形成大院子，中间是学校、幼儿园。

当年红房子的中方设计师管立青介绍，红房子的设计使用寿命是25年，但这一用就是50多年。“虽然对红房子的感情很深，但我和街坊们都盼着能早日住进新房。”徐燕说。



规划为庭园式创意街区



尽管红房子老化严重，但它所代表的武汉工业史，弥足珍贵。

曾担任青山红房子片保护规划设计的规划师洪旗认为，这片房子作为建国初期工业文化历史遗存，是目前国内保存完好、为数不多的仿前苏联工业住区，在全国具有典型代表意义。

武汉市规划部门2013年出台的《武汉市主城历史文化与风貌街区体系规划》中明确指出，青山红房子片历史地段包括红钢城八、九街坊等地，面积约37公顷。规划显示，以红钢城八、九街坊为核心的红房子片，定位为当代工业文化展示平台。八、九街坊将和和平大道一起，形成“L”型的创意、商贸服务中心。“将来的红房子片区，看上去将会是庭园的感觉。”参与规划的一位设计师介绍。



未来建2条有轨电车线路



之外，最具特色的设计当属“廊桥”。据介绍，规划中以红房子为起点，设计了一个Y型的高架廊桥，另一头直接通向建设七路附近的江边，未来游客从江边的旅游码头上岸后，可直接步行到红房子文化旅游区。

按规划设想，除了地铁5号线外，该区域还将建设2条有轨电车线，乘客可以在电车里体会“青山慢生活”。

按照计划，红房子历史地段的居民将会陆续迁出，招商工作也已启动。同时，八、九街坊红房子最终保护方案，目前也在甄选中，目前的方案有维修加固、内部改造、原样重建三种设计思路。





