查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 今日视点 ·图文：轿车内开空调睡觉致5人中毒 ·图文：武汉在校大学生失踪10个月 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：轿车内开空调睡觉致5人中 · 图文：武汉在校大学生失踪10个 4 今日视点 2015.1.4 星期日 图文：轿车内开空调睡觉致5人中毒 1人掉在地上中毒最轻 另1人外出上网躲过一劫 楚天都市报讯 图为：事发汽修店，前天晚上2名男子睡在图中白色轿车内



□本报记者林永俊 实习生汪梦丽 通讯员史威韡



昨日上午9时许，在洪山区团结大道一家汽修店内，5名男子被发现一氧化碳中毒，其中2人深度中毒，3人经治疗后恢复意识。

据了解，前天晚上汽修店门窗紧闭，两人睡在开着空调的轿车上，另外三人睡在店内的床铺上。轿车发动机怠速空转，产生大量一氧化碳，在密闭环境中无法排出，导致5人中毒。



事发

车内两人昏迷不醒



事发汽修店名为“轩盛专业钣金油漆”，位于团结大道新绿美地小区侧面。昨日下午1时许，记者来到该汽修店，两个伸缩门紧闭，门外停着多辆待修的轿车，其中一辆白色轿车紧邻门口。

旁边一家汽修店的老板吴某称，事发汽修店老板姓李，平日大家很熟。昨日上午9时许，李某的爱人突然跑到他的店中，向他求助。吴某连忙跑过去，只见汽修店内停着一辆白色轿车，驾驶室和副驾驶的座位调得很低，驾驶位的李某和副驾驶位1名男子昏迷不醒。隔离出来的1米多高的床铺上，两名男子一动不动。床边的地上，还躺着一个人。

吴某喊来众人，合力将白色轿车推了出来。随后，又将床上的两人抬到外面。这时，躺在地上的汽修工小杜醒了，眼神呆滞。

李某的爱人称，早上她从家里来到汽修店，打开伸缩门时，发现里面温度很高，气味不对。她立即把门窗打开通风，然后找人帮忙。

接到求助后，120急救人员迅速赶来，将5人送往医院。



幸运

1人掉在地上中毒最轻



昨日下午2时许，记者来到武汉市武昌医院。在该院5楼心脏重症监护病房，中毒的程先生已苏醒，正躺在床上打点滴。他称，自己是咸宁人，在上海工作，是汽修店老板李某的亲戚，元旦他和另一表亲来李某处做客。当晚，共有5人睡在汽修厂内。昨日11时许，他醒来时发现自己躺在医院，这才知道中毒了。

在急诊观察室，汽修工小杜也在打点滴，家人在一旁照顾。21岁的小杜也是咸宁人。前天晚上，他和一名同事还有程先生3人睡在床铺上，老板李某和其1名亲戚睡在轿车内，因为晚上很冷，便将车内空调打开，而汽修店门窗紧闭。昨日上午9时许，他醒来时，发现自己躺在地上，可能是半夜从床上掉下来的。

医生介绍，掉在地上的小杜中毒最轻。因为一氧化碳密度比空气小，大量漂浮在上空，小杜掉在地上，吸入一氧化碳较少，休息一两天就可出院。

小杜告诉记者，员工们平时大多睡在汽修厂的床铺上。事发当晚，还有1名员工觉得4人睡在床上太挤，便跑到网吧去了。

据了解，事发汽修店老板李某今年28岁，来自咸宁通城，其妻怀孕不久。因中毒很深，李某昨日已转院治疗。



提醒

密闭空间谨防一氧化碳中毒



武汉市武昌医院急诊科主治医生袁国栋介绍，经诊断，5人系一氧化碳中毒。送来时，有的昏迷不醒，有的呕吐不止，有的正在抽搐，睡在轿车内的2人中毒很深，已没有意识，将来可能导致脑梗，其余3人经治疗已恢复意识。

袁国栋表示，当轿车发动机怠速空转时，因为燃烧不充分，往往会产生大量一氧化碳。此时，若轿车车窗紧闭或停在车库等相对封闭的空间里，中毒的几率就大大增加，轻者造成人们的感觉、反应、理解、记忆力等机能障碍，重者导致窒息，危及生命。

一氧化碳无色无味，很难被发现，等中毒者意识到时，可能已经没有能力自救。袁国栋提醒，不要开着车内空调睡觉，尤其是在密闭空间。驾车人如感到头晕、四肢无力，应及时开窗通风，呼吸新鲜空气。若发现有人一氧化碳中毒，应尽快将中毒者转移到空气新鲜、通风的地方，然后拨打120。





