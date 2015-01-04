查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 今日关注 ·图文：揭秘我省命案侦破背后的故事 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：揭秘我省命案侦破背后的故 3 今日关注 2015.1.4 星期日 持枪毒贩藏身居民区 围捕特警出动装甲车 监控探头织成保护网 视频接力锁定嫌疑人 图文：揭秘我省命案侦破背后的故事 楚天都市报讯 图为：去年12月15日深夜，公安部B级通缉犯娄亚刚被押解回汉 记者魏铼摄



□本报记者吴昌华 通讯员龚轩



据统计，去年全省共发生命案472起，创历史新低；破案率首次突破99%，仅4起命案未破，其中包括武汉警方多次悬赏通缉的逃犯“陈建明”。

人命关天。命案发案数和破案率一降一升，无疑是荆楚百姓的福音。有的命案很快就能破案，有的则如大海捞针，可能动用数百警力、耗费百万经费，如武汉警方追捕娄亚刚。

昨日，省公安厅发布14年来全省命案发案数和破案率等数据。省公安厅刑侦总队重案处负责人披露了侦破多起命案的故事和去年4起命案未破的原因，包括武汉命案逃犯陈建明为何尚未抓获。



出动装甲车围捕持枪毒贩



去年10月13日凌晨，钟祥市胡集镇荆襄大道金牛山社区祝某家中，随着一阵枪声响起，3人倒在血泊中。因案情可能涉及毒贩火并，省公安厅刑侦总队、禁毒总队干警赶赴现场，会同荆门、钟祥公安机关开展侦查，很快确定数名嫌疑人。

次日晚10时许，嫌疑人卢某投案自首，案情逐渐明了。原来，钟祥市胡集镇人唐某与祝某因毒资发生纠纷，唐某于是邀约刘某、卢某等3人，携枪支到祝家要账，双方发生争执，唐某等4人枪击祝某等3人，致2死1伤。勘查表明，唐某等人携带的枪支中，2支为意大利产名枪伯莱塔手枪。

这一重大案情惊动公安部。我省成立3个追逃专班，追捕唐某等3名嫌疑人。专班辗转追踪至武汉、成都，发现唐某等人逃到昆明。在云南警方的大力协助下，通过视频侦查、走访排查，锁定唐某等3人藏在昆明市晋宁县昆阳镇磷都小区一居民楼中。

考虑到3名嫌疑人持有制式枪支，穷凶极恶，可能危及无辜群众，云南警方出动特警“云豹突击队”增援。10月16日深夜，警方秘密将该小区居民全部疏散，再对3名嫌疑人藏身的楼栋断水、断电、断气。10月17日上午8时许，100余名特警分乘3辆装甲车准备就绪，向3名嫌疑人喊话，令其投降。

很快，主犯唐某在窗口亮出白色衬衣表示投降，并将3支制式枪支扔出窗外，3名嫌疑人乖乖束手就擒。



巧用Y染色体锁定嫌疑人



去年1月22日上午，黄梅县孔垅镇梅坝村村委会附近路边，路人发现开麻木为生的妇女占某被杀，头部血肉模糊，背包内200余元钱被抢。

是谁在人来人往的公路上抢劫杀人？警方调查走访后，判断嫌疑人是本地人，随后摸排出302名可疑人员。

能否用DNA缩小侦查范围？警方从现场采集到78份痕迹物证，其中在受害人的背包带上提取到微量男性Y染色体。Y染色体通过父系遗传，与姓氏一致。现场周边有近6万人口，涉及姓氏百余个。一周之后，DNA比对表明，嫌疑人姓沈。

沈姓在当地是大姓，涉及8个村，仅孔垅镇就有5000多人。为缩小侦查范围，警方绘制出沈家家族图谱，确认302名可疑人员中的沈某杰有重大嫌疑。5月24日，沈某杰落网。

沈某杰年仅16岁，2013年4月因在深圳持刀抢劫单身女性，被判缓刑。审讯中，沈某杰交代了持剪刀抢劫并杀害占某的事实。作案后，他将剪刀扔在附近坟山，后被警方取获。



监控视频接力追踪杀人男



去年12月1日晚，武汉市武昌区八一路某宾馆报警称，一女子死在客房内。民警调看宾馆监控视频，发现当日上午，一名长得很帅气的男青年走出该房，形迹可疑。

在武昌区公安分局视频巡控侦查中心，民警调看街面监控探头，开展视频接力追踪。不间断监控视频显示，该男青年走出宾馆后，打的来到中南路，随后逛街、吃饭、游荡。当晚11时许，他来到武昌火车站，买票候车。多路民警闻讯，立即扑向武昌火车站，一举将其擒获。

据查，该男青年姓罗，24岁，麻城人。他交待，他在网上认识被害女子，邀约开房，因金钱纠纷将其掐死。

视频监控是侦破命案的“开山斧”。据武昌警方负责人介绍，该区去年发生命案10起，其中5起具有侦查难度，都是通过天网首先发现线索。

目前，我省在全国率先建成了全省互联互通、快速反应、指挥通畅的“天网”，监控探头总数达85万个，成为保护荆楚大地的平安之网，让作案嫌疑人无处遁形。



逃犯陈建明为何如此难抓



省公安厅刑侦总队重案处负责人介绍，去年全省有4起命案未破。其中3起案发地在襄阳市，因死者身份不明、嫌疑人作案动机不明、视频监控条件不良等原因，导致追查方向不明；另一起发生在武汉，嫌疑人是陈建明。

去年12月，武汉警方经过苦苦追查，终于抓获在洪山区辖区杀人后潜逃的公安部B级通缉犯娄亚刚。而陈建明为何还没有落网？昨日，警方首次披露了其中的曲折——

去年7月3日，黄陂区前川街一栋废弃房屋中发现女尸，勘查表明命案发生在1个月前。通过走访和视频追踪等手段，警方确认嫌疑人系陈建明，悬赏10万元征集破案线索。

调查发现，陈建明10年前曾在蔡甸监狱服刑。他隐藏极深，在狱中写的材料满纸谎言，但其中提到曾与一名女子交往半个月，侦查人员分析该信息可能属实，费尽周折找到该名女子。她回忆，曾与陈建明到孝感走亲戚。

侦查人员转战孝感，但当地已是面目全非，数次查找未果。后因机缘巧合，偶然找到这名亲戚，才知道陈建明原名叶朝贵，是重庆丰都人。经过进一步调查，叶朝贵于上世纪90年代因强奸罪在重庆服刑，期间脱逃，此后一直使用“陈建明”的假名。

目前，仍有数十名刑警在追抓“陈建明”。



全省2001年以来命案发案破案情况



年份 发案数 破案数 破案率

2001年1219起1088起 89.2%

2002年1147起1034起 90.1%

2003年1040起 959起 92.2%

2004年1081起1006起 93.1%

2005年935起 881起 94.2%

2006年848起 793起 93.5%

2007年867起 820起 94.57%

2008年740起 700起 94.59%

2009年808起 768起 95.04%

2010年727起 679起 95.87%

2011年631起 609起 96.51%

2012年561起 546起 97.32%

2013年490起 482起 98.36%

2014年472起 468起 99.15%



分析

命案发案四大原因



2001年公安部组织侦破命案专项行动以来，我省年度命案发案数持续下降，破案率则节节攀升。昨日，省公安厅刑侦总队重案处负责人介绍，通过对去年全省命案发案情况进行统计分析，发现命案发案主要有四大原因：

一是各类矛盾纠纷引发故意杀人。去年，因感情、家庭、债务、邻里等各类矛盾纠纷引发命案268起，占总数56.78%。

二是因琐事纠纷升级为激情杀人。去年因此类原因引发命案73起，占总数15.47%。这反映出在当前社会转型背景下，生活压力加大，一些易冲动、易怒人群不能冷静处事，导致命案发生。

三是以谋财为目的引发命案。去年，因抢劫、入室盗窃转化成谋杀等命案40起，占总数8.5%，较2013年少11起，较2012年少13起。此类命案多发于治安防控薄弱区域。

四是精神病患者引发命案居高不下。据统计，去年全省共发生精神病患者杀人、伤害致死案件18起，占总数3.8%。近5年来，平均每年发生此类案件20起左右。从相关案件可以看出，现行法律法规对肇事肇祸精神病人的监护制度存在漏洞，专业的精神疾病防治机构床位数严重不足，治疗经费得不到有效保障，导致大量本应由专门机构收治、具有高度危险性的精神病患者，得不到及时有效的治疗、看护，监护职责大多由病患家人承担。而这些精神病患者的家人或因负担不起高额的治疗费用，或缺乏相关的看护知识，导致大量精神病患者得不到有效医治而流散于社会之中。





