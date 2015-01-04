查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 今日要闻 ·图文：这个元旦最热主题词叫平安 ·数说元旦 ·假日警情 ·关于开展“我为湖北改革建言献策”公开征集改革意见建议活动的公告 ·江汉区居民普享“二元民生保险” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：这个元旦最热主题词叫平安 · 数说元旦 · 假日警情 · 关于开展“我为湖北改革建言献策 · 江汉区居民普享“二元民生保险” 2 今日要闻 2015.1.4 星期日 首开武汉先河 每人保额11万元 江汉区居民普享“二元民生保险” 楚天都市报讯 （记者江萌 通讯员朱素芳）武汉市江汉区昨日透露，今年将按每人2元的保费，为辖区内70多万居民投保“二元民生保险”。居民因自然灾害、火灾爆炸、暴力恐怖、见义勇为等情况造成人身伤亡的，最高可获赔11万元。该市民政部门人士证实，这是武汉首次由政府出资为全体居民投保。

国务院去年发布《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》，提出“构筑保险民生保障网，完善多层次社会保障体系；发挥保险风险管理功能，完善社会治理体系；完善保险经济补偿机制，提高灾害救助参与度。”

江汉区决定，今年由区财政出资150万元，为辖区全体户籍人口和持有江汉区暂住证的人购买一份商业保险，总保额达1000万元。每个居民赔付限额11万元，其中死亡伤残10万元，医疗1万元。

发生保险事故后，受灾人可在24小时内向保险公司报案，保险公司将在半小时内赶赴事故现场，进行现场勘查定损，确定理赔方案及收集材料，收齐必备资料后5个工作日内将赔款拨付到受灾者手中。

江汉区政府介绍，为辖区居民投保“二元民生保险”旨在提高对灾害的救助参与度，增强社会公众抵御灾害风险能力，弘扬见义勇为精神，为老百姓增设新的安全防护网。





