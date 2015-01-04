图文：这个元旦最热主题词叫平安数说元旦假日警情关于开展“我为湖北改革建言献策”公开征集改革意见建议活动的公告江汉区居民普享“二元民生保险”
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 第2版 今日要闻
·图文：这个元旦最热主题词叫平安
·数说元旦
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·关于开展“我为湖北改革建言献策”公开征集改革意见建议活动的公告
·江汉区居民普享“二元民生保险”
楚天都市报电子版
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2 今日要闻 2015.1.4 星期日
首开武汉先河 每人保额11万元
江汉区居民普享“二元民生保险”
    楚天都市报讯 （记者江萌 通讯员朱素芳）武汉市江汉区昨日透露，今年将按每人2元的保费，为辖区内70多万居民投保“二元民生保险”。居民因自然灾害、火灾爆炸、暴力恐怖、见义勇为等情况造成人身伤亡的，最高可获赔11万元。该市民政部门人士证实，这是武汉首次由政府出资为全体居民投保。
    国务院去年发布《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》，提出“构筑保险民生保障网，完善多层次社会保障体系；发挥保险风险管理功能，完善社会治理体系；完善保险经济补偿机制，提高灾害救助参与度。”
    江汉区决定，今年由区财政出资150万元，为辖区全体户籍人口和持有江汉区暂住证的人购买一份商业保险，总保额达1000万元。每个居民赔付限额11万元，其中死亡伤残10万元，医疗1万元。
    发生保险事故后，受灾人可在24小时内向保险公司报案，保险公司将在半小时内赶赴事故现场，进行现场勘查定损，确定理赔方案及收集材料，收齐必备资料后5个工作日内将赔款拨付到受灾者手中。
    江汉区政府介绍，为辖区居民投保“二元民生保险”旨在提高对灾害的救助参与度，增强社会公众抵御灾害风险能力，弘扬见义勇为精神，为老百姓增设新的安全防护网。


   