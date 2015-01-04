查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 今日要闻 ·图文：这个元旦最热主题词叫平安 ·数说元旦 ·假日警情 ·关于开展“我为湖北改革建言献策”公开征集改革意见建议活动的公告 ·江汉区居民普享“二元民生保险” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：这个元旦最热主题词叫平安 · 数说元旦 · 假日警情 · 关于开展“我为湖北改革建言献策 · 江汉区居民普享“二元民生保险” 2 今日要闻 2015.1.4 星期日 关于开展“我为湖北改革建言献策”公开征集改革意见建议活动的公告 楚天都市报讯 全面深化改革事关我们每个人的切身利益和福祉，需要我们大家积极参与、建言献策，以寻找到湖北改革的“最大公约数”，更好地让改革服务于“五个湖北”建设，服务于人民群众生活改善。为此，湖北省全面深化改革领导小组办公室特向社会公开征集改革意见建议。现将有关事宜公告如下:

一、活动时间

2015年1月4日-1月14日

二、征集内容

以推进湖北全面深化改革为主题，在经济体制、民主法制、文化体制、社会治理、民生保障、生态文明、党的建设等领域，您认为最需要“改什么”？“怎么改”？

三、参与方式

提交意见建议的，单位请注明单位名称、联系人及联系方式；个人请注明姓名和联系方式。通过以下两种方式提交：

1、网络投稿:电子信箱：sjqsy2000@163.com

2、信件邮寄：中共湖北省委政策研究室（省改革办）改革规划处收，信封背面请注明“我为湖北全面深化改革建言献策”字样。

四、结果应用及反馈

对征集到的相关意见建议，湖北省全面深化改革领导小组办公室将会同有关部门进行认真研究，适当采纳，并在后期工作推进过程中跟踪反馈。

期待您的真知灼见，全面深化改革的伟大建设中有您的参与更精彩！



湖北省全面深化改革领导小组办公室

2015年1月4日





